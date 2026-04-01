Subasio paleontologia rinnova la sua esposizione permanente

Il polo museale di Assisi valorizza i reperti del Giurassico

La geologia dell’Umbria ritrova centralità grazie al completamento dei lavori che hanno interessato la prestigiosa esposizione situata nel cuore del Parco del Monte Subasio. L’intervento di riqualificazione strutturale e funzionale ha trasformato lo spazio dedicato alla geo-paleontologia in un centro di avanguardia didattica. Questo progetto nasce dalla sinergia tra l’amministrazione di Assisi e i comuni limitrofi di Spello, Nocera Umbra e Valtopina.

Il rilancio scientifico del sito museale

Il sostegno finanziario della Fondazione Perugia ha permesso di elevare gli standard qualitativi della struttura, rendendola un punto di riferimento per la divulgazione scientifica nazionale. La mostra non si limita a esporre oggetti ma racconta la storia profonda del territorio attraverso un percorso immersivo e rigoroso.

Un patrimonio di ammoniti e fossili rari

L’allestimento rinnovato vanta una collezione di straordinaria rilevanza internazionale che include fossili provenienti da ogni angolo del pianeta. Il fulcro dell’esposizione è rappresentato dalle celebri ammoniti del Subasio, reperti che permettono di tracciare un parallelo diretto tra il Giurassico umbro e le dinamiche geologiche del resto del continente europeo. La validità scientifica del percorso è garantita dalla stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, che supervisiona l’accuratezza delle informazioni fornite ai visitatori. Oltre ai resti di creature marine, la mostra ospita testimonianze di rettili fossili che offrono uno spaccato unico sulla biodiversità preistorica della regione.

Gestione volontaria e promozione turistica

Il funzionamento quotidiano del polo è affidato alla dedizione del Gruppo Umbro Mineralogico Paleontologico. Questa associazione opera attraverso il contributo di volontari esperti che si occupano della conservazione dei materiali e dell’accoglienza di turisti e scolaresche. L’impegno gratuito di questi professionisti ha consentito negli anni di ampliare il catalogo espositivo con acquisizioni di alto valore. La struttura di Cà Piombino, situata lungo la strada per Armenzano nel territorio di Assisi, funge da presidio culturale essenziale per chiunque frequenti l’area montana. Le autorità locali sottolineano come questo investimento rientri in una strategia più ampia di potenziamento del turismo sostenibile e dell’educazione ambientale.

Sinergie territoriali e accessibilità al pubblico

Il successo dell’operazione è frutto di una rete capillare di patrocini e collaborazioni che coinvolge enti locali e realtà associative come l’Accademia Properziana e gli Amici della Montagna. Anche il settore extralberghiero e le aziende locali hanno fornito il proprio supporto per garantire la massima visibilità all’iniziativa. Per quanto riguarda la fruizione, il museo adotta una politica di massima apertura verso la collettività. L’accesso alla mostra è totalmente gratuito e, durante il periodo estivo, le porte restano aperte ogni domenica. Negli altri mesi dell’anno, il servizio è garantito su prenotazione, assicurando così a ogni visitatore un’assistenza personalizzata e approfondita durante il percorso di scoperta della storia della terra.