Earth Hour 2026, la Rocca Maggiore di Assisi resta al buio

Un segnale forte contro il cambiamento climatico in Umbria
Il Comune di Assisi conferma la propria partecipazione attiva a una delle mobilitazioni ambientali più significative del panorama internazionale. Sabato 28 marzo 2026, lo skyline della città serafica cambierà volto per sessanta minuti, spegnendo i riflettori che abitualmente illuminano la maestosa Rocca Maggiore. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’Ora della Terra, l’evento globale promosso dal WWF che unisce migliaia di metropoli in un unico gesto simbolico di salvaguardia della biosfera.
Dalle ore 20.30 alle 21.30, il monumento simbolo della città resterà immerso nell’oscurità per richiamare l’attenzione sull’urgenza della crisi climatica. Questa scelta non rappresenta soltanto un atto di risparmio energetico momentaneo, ma funge da catalizzatore per una riflessione profonda sugli stili di vita collettivi. L’amministrazione comunale ribadisce così l’impegno del territorio verso le politiche di sostenibilità, allineandosi alle direttive mondiali per la riduzione delle emissioni di gas serra.
La mobilitazione globale del WWF
L’evento Earth Hour 2026 si prefigge di coinvolgere ogni strato della società civile, dalle istituzioni ai singoli cittadini, passando per le imprese e le associazioni. Spegnere le luci di piazze, edifici iconici e strade non è un esercizio di stile, ma una dichiarazione d’intenti politica e sociale. La partecipazione di un centro dal valore storico e spirituale come Assisi conferisce alla manifestazione una risonanza ancora più vasta, legando la conservazione del patrimonio artistico alla tutela dell’ecosistema naturale.
Il messaggio che parte dalle mura della Rocca Maggiore punta dritto alla necessità di accelerare la transizione ecologica. In un’epoca segnata da fenomeni meteorologici estremi e dall’innalzamento delle temperature medie, il gesto di spegnere le luci per un’ora diventa un monito contro l’indifferenza. La strategia globale del WWF mira infatti a creare una consapevolezza diffusa che possa tradursi in azioni concrete quotidiane, riducendo l’impatto antropico sull’ambiente.
Risparmio energetico e futuro sostenibile
La partecipazione della città di San Francesco si sposa con una visione di ecologia integrale, dove la cura per il creato diventa priorità amministrativa. Il buio programmato del 28 marzo vuole essere il punto di partenza per nuove campagne di efficientamento energetico e sensibilizzazione pubblica. Durante i sessanta minuti di oscurità, la comunità è invitata a riflettere sulla fragilità degli equilibri naturali e sulla responsabilità condivisa nel proteggere le risorse del pianeta per le generazioni future.
Le autorità locali sottolineano come l’adesione a questa iniziativa internazionale rappresenti un tassello fondamentale di un mosaico più ampio di interventi verdi. La lotta al cambiamento climatico richiede una cooperazione che superi i confini nazionali, e il coinvolgimento di monumenti celebri in tutto il mondo serve a ricordare che la sfida è globale. Spegnere la Rocca Maggiore significa, idealmente, accendere una speranza concreta per un domani più rispettoso della natura.
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