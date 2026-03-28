Certamen di poesia latina premia il docente Tommaso Baronti

Un prestigioso successo letterario per un professore di Assisi

Il panorama culturale nazionale celebra un importante traguardo per il professor Tommaso Baronti, docente di lettere presso il Liceo Scientifico di Assisi. L’insegnante ha ottenuto la prestigiosa Menzione d’onore durante la quattordicesima edizione del Certamen Latinae Poesis Vittorio Tantucci.

Un riconoscimento d’eccellenza per la lingua di Roma

Il concorso, punto di riferimento per studiosi e latinisti, ha visto Baronti distinguersi nella sezione dedicata ai docenti, confermando l’altissimo valore della sua produzione letteraria e la vitalità degli studi classici nel contesto contemporaneo.

L’omaggio in versi al poverello nel centenario francescano

Al centro dell’opera premiata si trova il componimento Fabula de morte Sancti Francisci, un carme strutturato in raffinate strofe saffiche che ripercorre gli ultimi istanti della vita del Santo. La scelta tematica non è casuale: il lavoro si inserisce profondamente nelle celebrazioni del Centenario francescano, offrendo una prospettiva colta e spirituale che unisce la solennità della lingua latina alla devozione per il patrono d’Italia. La giuria ha lodato la capacità dell’autore di bilanciare il pathos drammatico con una sensibilità religiosa non comune, definendo la scrittura elegante, intensa e capace di trasportare il lettore in una dimensione lirica quasi senza tempo.

La cerimonia nella capitale e l’orgoglio della comunità

La consegna ufficiale del diploma è avvenuta a Roma il 18 aprile 2026, consolidando la fama di una competizione che punta a valorizzare l’eccellenza umanistica nel terzo millennio. Per la città di Assisi e per l’istituzione scolastica coinvolta, il premio rappresenta un motivo di vanto culturale assoluto. Il successo del professor Baronti dimostra come l’insegnamento delle materie classiche possa trasformarsi in viva creazione artistica, capace di dialogare con le radici storiche del territorio umbro e di proiettarle su un palcoscenico di rilevanza nazionale attraverso la forza comunicativa della poesia latina.