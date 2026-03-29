Autismo la Basilica di San Francesco ad Assisi brilla di blu

L’abbraccio solidale della città di Assisi per l’inclusione

La facciata della Basilica superiore di San Francesco si trasforma in un faro di speranza attraverso una suggestiva illuminazione cromatica. Fino al primo aprile, il monumento simbolo della cristianità aderisce con vigore alla campagna internazionale dedicata alla comprensione dei disturbi dello spettro autistico. Questa iniziativa precede la ricorrenza ufficiale della Giornata mondiale della consapevolezza, prevista per il 2 aprile, portando il tema dell’inclusione al centro dell’attenzione pubblica nazionale e internazionale.

Il significato della luce blu sulla pietra di Assisi

Il Sacro Convento rinnova il proprio impegno civile e spirituale partecipando attivamente al progetto globale denominato Light It Up Blue. La scelta del colore non è casuale, poiché il blu rappresenta il desiderio di conoscenza e la ricerca di una società capace di accogliere le diversità senza pregiudizi. La comunità dei frati conventuali conferma così la propria vocazione all’ascolto e al sostegno delle fragilità, trasformando l’estetica architettonica in un potente messaggio sociale visibile a pellegrini e cittadini.

L’operazione è sostenuta con determinazione da ANGSA Umbria, l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, che opera quotidianamente sul territorio per supportare le famiglie e promuovere i diritti dei soggetti fragili. L’obiettivo primario resta l’educazione della collettività, necessaria per abbattere le barriere culturali che spesso circondano questa condizione neurobiologica. Attraverso la luce, la città di Assisi parla al mondo intero dell’importanza di una diagnosi precoce e di interventi educativi mirati.

Impegno costante per l’accessibilità e la dignità umana

Fra Giulio Cesareo, responsabile della comunicazione del Sacro Convento, ha sottolineato come la comunità religiosa si senta profondamente coinvolta nel percorso di valorizzazione dell’accessibilità. Non si tratta solo di una partecipazione simbolica, ma di una visione strutturata che punta all’abbattimento di ogni forma di discriminazione legata alla disabilità. Il sostegno a questa campagna riflette la volontà di costruire un tessuto sociale autenticamente rispettoso e accogliente, dove ogni individuo possa trovare il proprio spazio.

Il riverbero blu sulle pietre medievali della chiesa superiore diventa quindi un invito alla riflessione profonda per tutti i visitatori. In un momento storico in cui la coesione sociale appare fondamentale, l’unione tra istituzioni religiose e associazioni di volontariato dimostra quanto sia efficace la sinergia per il bene comune. La sensibilizzazione passa attraverso gesti visibili che stimolano il dialogo e la curiosità scientifica, elementi cardine per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e dei loro cari.