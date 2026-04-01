Documenti d’identità cartacei addio: stop definitivo ad agosto

Nuovo obbligo per tutti i cittadini

Assisi, 1 aprile 2026 – La transizione digitale della pubblica amministrazione italiana raggiunge una tappa storica e definitiva. A partire dal 3 agosto 2026, le vecchie versioni cartacee delle tessere di riconoscimento cesseranno di avere valore legale, secondo quanto stabilito da una specifica direttiva del Ministero dell’Interno. Il provvedimento impone il passaggio esclusivo alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), uno strumento dotato di microchip e sofisticati sistemi anticontraffazione. Di conseguenza, i residenti sono chiamati a monitorare con attenzione la scadenza dei propri titoli di riconoscimento per evitare disagi nei servizi pubblici e privati che richiedono l’accertamento dell’identità personale, come riporta il comunicato della Stampa Comune di Assisi.

Nonostante l’obbligo del nuovo formato digitale, la legislazione vigente offre diverse opzioni per chi si sposta entro i confini dello Stato. In base al decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000, esistono infatti diversi titoli equipollenti che garantiscono la corretta identificazione del soggetto. Tra questi figurano il passaporto, la licenza di guida e tutte le tessere rilasciate da enti statali, purché munite di fotografia e timbro ufficiale. Tali certificazioni permettono di assolvere agli obblighi di legge in ogni contesto ordinario, dalle procedure amministrative ai controlli di routine, senza la necessità immediata di esibire la nuova tessera elettronica.

Lo scenario muta radicalmente quando si programmano spostamenti al di fuori dell’Italia. Per varcare le frontiere estere, i cittadini devono necessariamente essere in possesso di un passaporto in corso di validità oppure della Carta d’Identità Elettronica abilitata all’espatrio. Le versioni cartacee, anche se non ancora scadute cronologicamente, non saranno più accettate dalle autorità doganali e dalle compagnie di trasporto dopo il termine fissato dal Ministero. Pertanto, è fondamentale che i viaggiatori verifichino la natura del proprio documento prima della partenza, onde evitare respingimenti ai gate o problemi burocratici nei paesi di destinazione situati a Perugia o in altre località internazionali.

Il passaggio alla tecnologia digitale non rappresenta solo una questione di sicurezza, ma un passo avanti verso l’integrazione dei servizi online. La nuova tessera consente infatti l’accesso rapido ai portali della pubblica amministrazione tramite i sistemi di autenticazione di alto livello. Gli uffici anagrafici hanno già potenziato gli sportelli per gestire il flusso di richieste previsto per i prossimi mesi. La procedura standard prevede l’acquisizione delle impronte digitali e della foto in formato elettronico, con la spedizione del documento definitivo che avviene direttamente presso il domicilio dell’interessato entro pochi giorni lavorativi dalla richiesta formale.

Per accompagnare i cittadini in questa fase di transizione, il Comune di Assisi ha già attivo il servizio di rilascio della CIE presso l’Ufficio Servizi Demografici, accessibile su appuntamento nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

In considerazione del prevedibile aumento delle richieste nei prossimi mesi, l’Amministrazione comunale ha inoltre previsto aperture straordinarie, sempre su appuntamento, dedicate esclusivamente al rilascio delle carte d’identità elettroniche, nelle

giornate di giovedì pomeriggio per i mesi di aprile e maggio.

L’adeguamento alle nuove regole ministeriali richiede una pianificazione tempestiva da parte dell’utenza locale. Molti uffici pubblici hanno già iniziato a inviare comunicazioni informative per ricordare la data del 3 agosto come termine ultimo di validità. Il superamento del supporto cartaceo riduce drasticamente il rischio di furto d’identità e clonazione dei dati sensibili, elevando gli standard di protezione della privacy a livello comunitario. Si consiglia vivamente di non attendere le ultime settimane per prenotare l’appuntamento per il rinnovo, data la possibile saturazione dei sistemi di prenotazione telematica in prossimità della scadenza ufficiale fissata dal governo centrale.

La prenotazione può essere effettuata telefonando ai numeri 075 8138225 – 248 – 250, dalle ore 12.30 alle ore 14.00, oppure inviando una richiesta all’indirizzo PEC comune.assisi@postacert.umbria.it