Pellegrini ad Assisi: la sfida della domenica tra i vicoli

Il centro storico umbro gestisce la folla dei nuovi turisti

Domenica è sempre domenica. Oggi ad Assisi si è potuto osservare un fenomeno raro: la grande migrazione del weekend. La scena descrive un incastro quasi perfetto di umanità e logistica. Da settentrione giungono i devoti, mentre da meridione risalgono i flussi dei vacanzieri. Dalle abitazioni private spuntano i residenti locali che tentano faticosamente di guadagnare l’uscita. In questo scenario si inserisce, con un atto di puro coraggio, un’auto che prova a farsi strada tra la moltitudine.

di Diego Aristei

Le categorie umane nel cuore della città

Nel frattempo si registrano specie particolarmente interessanti che animano il tessuto urbano. Si nota il pellegrino con zaino che avanza lento ma deciso verso le mete dello spirito. Accanto a lui, il residente osserva la scena con sguardo filosofico, abituato ormai ai ritmi della propria terra. Non mancano i volontari che tentano di dare ordine all’universo e il ciclista temerario che attraversa la folla come se fosse la cosa più normale del mondo. Tutto questo accade in un vicolo progettato quando il mezzo di trasporto più veloce era il mulo.

La gestione dei flussi nel ventunesimo secolo

Assisi accoglie il mondo, ed è bellissimo. Solo che la domenica succede qualcosa di straordinario: il mondo arriva tutto insieme. Il centro storico si trasforma così in un esperimento urbano unico nel suo genere. Una via antica prova a gestire il traffico del XXI secolo con strumenti d’altri tempi. Il risultato appare come un piccolo miracolo francescano. Nonostante la densità della folla e le ristrettezze architettoniche, in qualche modo passano tutti.

Il nuovo percorso della fede urbana

A questo punto si può affermare con certezza che ad Assisi ormai il vero Cammino di Francesco sia riuscire ad attraversare via Sant’Agnese la domenica. La resistenza dei visitatori e la pazienza degli abitanti si fondono in un’esperienza che va oltre il semplice turismo. La cittadina umbra dimostra una capacità di resilienza fuori dal comune, trasformando il caos in una forma di convivenza pacifica e quasi ordinata, pur nella sua complessità strutturale.