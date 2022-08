Search for: Search Button

Angelana ha tolto il velo, ottimismo e buoni propositi

Serate come queste valgono da sole il prezzo del biglietto. Che pure non era previsto, perché la cena che ha ufficialmente tenuto a battesimo il nuovo corso dell’Angelana per la stagione 2022-23 è stato un bel regalo che la società ha voluto rivolgere ai propri tesserati, a tutti i collaboratori e alla dirigenza al gran completo. Che s’è ritrovata a Villa Santa Fiora, ospite della famiglia di Giorgio e Rita Buini, per cominciare a vivere e a rivivere sensazioni che negli ultimi anni erano andate un po’ scemando, ma che il presidente Leonardo Santarelli e tutta la compagine societaria confidano di tornare a provare presto.

“La volontà di tutti noi è di riportare l’Angelana al centro della scena a Santa Maria degli Angeli, e non solo”, ha commentato il presidente giallorosso. Che dopo un’estate piena di novità, con un nuovo assetto societario da un lato e qualche cambiamento anche sotto l’aspetto organizzativo, ora spera di potersi immergere in una stagione un po’ più tranquilla rispetto a quelle passate.

“L’ultima è stata complicata per tante ragioni, ma ha comunque portato in dote una Coppa Italia e una bella salvezza raggiunta con due entusiasmanti sfide di spareggio. Chiaro che l’intenzione quest’anno è di fare meno fatica e conquistare una salvezza tranquilla. Abbiamo investito su un allenatore importante che potrà far crescere un gruppo che è rimasto in parte lo stesso e che in parte è cambiato, con tanti giovani che potranno portare un contributo importante alla causa. Ma quello a cui teniamo di più è riportare entusiasmo in città e soprattutto la gente di Santa Maria allo stadio: ricreare un ambiente sereno e contagioso è ciò di cui questo club ha più bisogno e mi pare che le premesse affinché quest’anno le cose possano andare in questa direzione ci siano tutte”.

SALUTI ISTITUZIONALI A Villa Santa Fiora erano presenti anche i rappresentati delle istituzioni assisiate, con il sindaco Stefania Proietti accompagnato dal vice sindaco Valter Stoppini e l’assessore allo sport Veronica Cavallucci. E tutti e tre hanno sottolineato l’importanza che l’Angelana riveste all’interno del tessuto sportivo del territorio: “Parliamo della squadra che affronta la categoria più alta del calcio del comune di Assisi – ha spiegato la Proietti – e sappiamo quanto è importante per la nostra comunità poter vantare una simile eccellenza. La sinergia tra il Comune e la società è totale e stiamo cooperando per ovviare anche a qualche criticità del passato. Ci teniamo molto ad augurare alla squadra un buon cammino, così come auspichiamo che tante famiglie possano avvicinarsi a questa bella realtà, tenuto conto che c’è anche un settore giovanile che merita grandi attenzioni. È bello vedere poi una società così ben strutturata e capace di creare sinergie anche all’esterno”.

IL SUPPORTO DEGLI SPONSOR L’Angelana che s’è mostrata a Villa Santa Fiora è una società che vuol guardare avanti con ottimismo e fiducia. La compagine societaria, con tanti nuovi ingressi e ritorni, garantisce una solidità importante e basi non di poco conto. Alla serata ha preso parte anche il prof. Candido Cristofani, uno dei decani storici del calcio angelano, che non ha tradito un po’ di emozione nell’augurare al club un luminoso avvenire. Presente anche una piccola delegazione del CRU, che ben contenta ha risposto all’invito della società, così come della stampa regionale, con molte testate rappresentate e un’attenzione sempre crescente. Ma la serata di presentazione è stata anche l’occasione per ringraziare i tanti sponsor vicini alla causa giallorossa, da GIS General Impianti System a Cantieri Edili Stradali BDG, da T Group a CTF Medical, da Logistics a CoMeAr-BSP, da Original Sport fino a Buini Legnami che ha ospitato la serata in una location davvero unica e suggestiva, complice anche la bella serata estiva.

LA PAROLA AL CAMPO Sul campo la stagione dell’Angelana è già cominciata in Coppa Italia con il debutto a Pontevalleceppi (ko. per 2-0), cui domenica prossima farà seguito la sfida casalinga con il San Sisto (ore 17) prima della prima gara in Eccellenza in programma domenica 4 settembre contro il Ventinella. Il direttore generale Loris Gervasi ha spiegato gli obiettivi stagionali: “Cercare di raggiungere in fretta una posizione tranquilla di metà classifica, e poi vedere come proseguire. Di sicuro una piazza come Santa Maria merita di ricevere soddisfazioni e alla squadra chiediamo appunto di impegnarsi a fondo per conseguire questo traguardo. L’Eccellenza che verrà sarà molto più dura rispetto al passato, pertanto servirà davvero una grande crescita come gruppo per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati, che oltre a quello calcistico riguarda anche la volontà di riportare la gente angelana al campo”.

Un invito raccolto dal capitano Thomas Ventanni, a nome di tutta la squadra: “Sappiamo quanto sia grande l’attenzione che tutto l’ambiente riveste nei nostri confronti, ma il gruppo è collaudato ed è perfettamente consapevole del compito che ci è stato assegnato. Cercheremo di fare bene da subito e tenere in alto il nome della società”. Infine, Luca Pierotti ha ribadito di essere quanto mai convinto della bontà della scelta fatta accettando la proposta del club giallorosso: “C’è una mentalità importante, c’è tradizione e c’è una base solida sulla quale poter lavorare. L’obiettivo è quello di raggiungere in fretta la salvezza, anche se a me non piace mai fissare dei paletti. Godiamoci il viaggio e proviamo a fare il meglio possibile sin dalle prossime gare”.