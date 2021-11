Angelana, la juniores torna a fare sul serio

TAVERNELLE – ANGELANA 0-3

TAVERNELLE: Burnelli, Silvani, Mercanti, D’Ambrosio, Mencarelli D. (22’ st Baccianella), Bocciarelli, Mencarelli D., Kadrija (34’ st Giglietti), Fuschiotti, Fiorini (34’ st Sberna), Morbidelli. A disp.: Costa, Angilella, Ragni. All.: Cappelloni.

ANGELANA: Buini, Rosati, Biagioni (33’ pt Narretti), Barbacci,, Zea Valdes, Jessiman, Sensi, Gallastroni (10’ st Vercillo), Fagotti (44’ st Piselli), Fermi (32’ st Ragusa), Sforna. A disp.: Turrioni, Albrigo, Michelotti, Sensi. All.: Rosselli.

ARBITRO: Giovagnoli di Perugia.

MARCATORI: 16’ st Fagotti, 27’ st Zea Valdes, 45’ st Vercillo.

A restare soli lassù c’è più gusto. E la Juniores di Riccardo Rosselli se l’è messo come un bel chiodo in testa: ha salutato la compagnia di Fontanelle e Pontevecchio e s’è ripresa il primato solitario, trovando anche una bella vittoria esterna in casa del Tavernelle. Una prova decisamente intonsa, di quelle che fanno solo che bene al cuore: un 3-0 senza discussione, maturato si nella ripresa, ma a fronte di una prestazione decisamente a marce ingranate. I giallorossi ritrovano lo slancio e il gioco dei giorni migliori, ma soprattutto chiudono con la porta inviolata, come non accadeva da troppe gare ormai: per Buini, nell’occasione tornato titolare dopo le tane panchine in prima squadra, un pomeriggio di ordinaria amministrazione. Rosselli aveva chiesto ai suoi un segnale forte dopo qualche passaggio a vuoto nelle ultime uscite ed è stato accontentato. Non subito, però, perché nel primo tempo la buona mole di gioco angelana non ha trovato corrispondenza nei numeri: Fagotti dopo 5’ c’ha provato dal limite, calciando a lato, quindi Jessiman su punizione ha impegnato Burnelli, attento nella risposta. E quando Rosati a sua volta s’è presentato quasi a tu per tu col portiere di casa, la mira non lo ha assecondato a dovere. Nella ripresa però, dopo tanta semina, ecco che i giallorossi hanno cominciato a raccogliere. Con Fagotti che dopo una prova decisamente a fari alti ha pensato bene di usare la testa sull’invito di Jessiman, spedendo la sfera dove il portiere gialloverde mai sarebbe potuto arrivare. A quel punto la gara s’è messa in discesa per un’Angelana attenta in difesa (finalmente zero sbavature là dietro…) e ficcante in avanti. Poco prima della mezzora c’ha pensato Zea Valdes, già protagonista con la doppietta al Gualdo Casacastalda, a infilare la porta avversaria sugli sviluppi di un corner. Quindi a tempo quasi scaduto è arrivata anche l’ora della festa per Vercillo, sceso dalla prima squadra (dove i fuoriquota li prendono altrove) e subito a segno dopo una pregevole giocata di Ragusa, bravo a liberare il compagno, a sua volta bravo a superare un difensore prima di battere a rete. Sul 3-0 i giallorossi hanno messo il pilota automatico: dentro anche Piselli, all’esordio stagionale e subito nel vivo della manovra con una bella sponda, e missione abbondantemente compiuta.

COMMENTI

Stavolta ha poco da rimproverare i suoi Riccardo Rosselli, perché quanto visto a Tavernelle ha sicuramente trovato il gradimento ai suoi occhi. “Abbiamo fatto bene, giocando da squadra matura e con buona intensità. Ho visto precisione e attenzione ai dettagli, anche una certa propensione a voler dialogare con tra compagni. È un bel segnale dopo qualche prova in chiaroscuro, ma ora dobbiamo continuare su questa strada”. Dal tecnico anche un appello: “Oggi il campo era in ottime condizioni, e se l’erba è tirata a lucido questo gruppo riesce a far valere la sua qualità. Ecco, vorrei che lo capisse anche chi continua a spedirci a Castelnuovo ad ogni gara casalinga: questi ragazzi meritano maggiori attenzioni, sono primi e si impegnano quotidianamente, sempre presenti agli allenamenti e desiderosi di migliorare”.

PROSSIMO IMPEGNO

Si chiude il girone d’andata di questo atipico torneo a 10 squadre con la gara casalinga con il San Sisto, fanalino di coda, ancora una volta a Castelnuovo. Sulla carta, tutto dovrebbe essere a portata di mano, ma visti i precedenti, meglio restare in campana…

CLASSIFICA

dopo 8/18 giornate: Angelana 19, Pontevecchio 16, Fontanelle 15, Castel del Piano 14, Casa del Diavolo 10, Tavernelle 8, V.A. Sansepolcro 8, Baldaccio Bruni 7, Gualdo Casacastalda 6, San Sisto 5.