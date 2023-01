La Virtus Assisi perde in casa il Derby con il Basket Todi

Una Virtus Assisi dai due volti cade in casa nel derby umbro contro il Basket Todi. Dopo una partenza non esaltante, non basta ai ragazzi di Piazza la grande reazione nel terzo quarto. Sul finale gli ospiti spingono con la Virtus che cede al cospetto di una squadra apparsa comunque più forte: al PalaSir termina 74-93.

IL MATCH Partono meglio gli ospiti in un PalaSir che vede la presenza di un buon pubblico. Todi più preciso in fase di tiro con la palla che entra a canestro con grande continuità. Situazione opposta dalla parte della Virtus Assisi, con i padroni di casa che commettono troppi errori al tiro in avvio. La Virtus resta a galla grazie alle bombe da tre di Peychinov. Primo quarto di marca ospite che termina 16-26.

Secondo quarto in cui la Virtus prova a fare la voce grossa fin da subito cercando di ricucire il distacco. Ma Todi resta bene in campo e concede pochissimo. Coach Piazza giostra le sue pedine con ingressi freschi dalla panchina. Ancora Peychinov che infila da tre, ma gli ospiti rispondono agli attacchi avversari. Partita che resta sullo stesso filone e il distacco non diminuisce. Due squadre vive in campo, finisce 38-49 e si va negli spogliatoi.

Coach Piazza suona la carica e sprona la sua squadra, che rientra in campo molto decisa a cambiare le sorti del match. Virtus che spinge e rientra decisamente in partita. 50-56 a metà terzo quarto, con i padroni di casa che adesso non lasciano spazio alle azioni avversarie. Ospiti che però reagiscono nella seconda parte del quarto. Peychinov continua a segnare da tre, Meccoli preciso dalla lunetta, ma Todi riemerge complice un paio di leggerezze difensive dei padroni di casa e si riporta a distanza di sicurezza proprio quando tutto sembrava essere stato di nuovo messo in discussione. Finisce 57-69.

Ultima frazione con gli ospiti galvanizzati che ripartono forte. La Virtus subisce la ripartenza di Todi forse inaspettata, e la partita va via a favore della squadra avversaria. 63-80 a metà frazione e margine troppo largo. La Virtus cede il passo, gli avversari allungano fino al 74-93 finale. Sconfitta nel derby per la Virtus Assisi.

Virtus Assisi – Basket Todi 74-93

Assisi: Santantonio 3, Iovene ne, Provvidenza M., Capezzali T. 7, Meccoli 22, Peychinov 22, Provvidenza G. 14, Zefi ne, Capezzali G. 4, Pagano ne, Ciancabilla 2. All. Piazza

Todi: Simoni 15, Perunicic ne, Polekauskas 16, De Grossi ne, Oboichuk 8, Chinea ne, Djedovic 2, Onwudiwe 8, Karapetrovic 11, Cipriani 11, Bergamo 22. All. Olivieri

Parziali: 16-26, 22-23, 19-20, 17-24.

Progressivi: 16-26, 38-49, 57-69, 74-93.

Usciti per 5 falli: Santantonio e Capezzali T. (Assisi)