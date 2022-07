Search for: Search Button

Michele Boldrini è un nuovo giocatore dell’Angelana

Secondo colpo in entrata per la nuova Angelana di mister Luca Pierotti: per rinforzare il reparto offensivo arriva a Santa Maria degli Angeli l’eclettico Michele Boldrini, classe 1985, giocatore tra i più esperti del panorama regionale umbro, complici i suoi lunghi trascorsi nei campionati professionistici. Cresciuto nelle giovanili del Perugia, Boldrini ha vestito le maglie di Pisa, Gubbio, Pistoiese, Pavia, Spezia e Poggibonsi, disputando per 8 stagioni consecutive i tornei di Serie C1 e C2.

Dal 2013 è diventato un habitué del campionato di Serie D indossando le maglie di Sansepolcro, Battipagliese, Lupa Castelli Romani, Campobasso, Viterbese, Matelica, L’Aquila, Reggiana, Monterosi e Flaminia, prima di scendere in Eccellenza a partire dal 2020 accettando prima la proposta del Tuttocuoio, quindi nell’ultima stagione quella dell’Ellera, con la quale ha disputato i play-off nazionali per la promozione in D.

Boldrini, che ha esordito anche in B con il Perugia nella stagione 2004-05, sbarca in giallorosso forte di un bagaglio d’esperienza enorme e di un curriculum che racconta di oltre 160 presenze nei professionisti, più di 200 in Serie D e una settantina di reti complessive, numeri importanti per un giocatore che è un esterno offensivo in grado di rendere anche come trequartista o seconda punta.

Il direttore generale Loris Gervasi, di concerto con il direttore sportivo Giancarlo Mancinelli, rende nota inoltre la riconferma del centrocampista Gianmarco Ravanelli, classe 1999, protagonista assoluto del finale della passata stagione, impreziosito dalla doppietta realizzata nello spareggio play-out contro il Bastia.