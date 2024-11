Ottimo esordio per Epyca-TKS nel campionato FESIK

Ottimo esordio – Il team assisano Epyca-TKS ha avviato con successo la nuova stagione agonistica partecipando al Campionato Nazionale Assoluto FESIK di kumite che si è tenuto a Campi Bisenzio il 10 novembre. La competizione, riservata a cinture nere e agonisti della federazione FESIK, ha visto una notevole qualità tecnica grazie alla partecipazione dei migliori atleti italiani.

Sotto la guida del Maestro Simone Cipiciani, docente regionale e referente nazionale dello stile Gojuryu, tre atleti hanno rappresentato il team: Mattia Cipiciani (classe 2008), Manuel Panunzi (classe 2005) e Gianfranco Bertoldi (classe 2003), tutti cinture nere 2^ dan.

Il primo a scendere sul tatami è stato Mattia Cipiciani nella categoria cadetti +65 kg. L’atleta ha iniziato con un buon vantaggio nel primo incontro, portando a termine una vittoria decisa. Nel secondo match, però, non è riuscito a ripetere la stessa intensità e, in svantaggio, ha terminato la gara con una sconfitta, uscendo dalla corsa al titolo. Mattia ha però riscattato la sua prestazione nel terzo combattimento, conquistando la medaglia di bronzo.

Successo anche per Manuel Panunzi, che, sebbene abbia iniziato il primo combattimento in maniera poco incisiva, ha affrontato il futuro campione assoluto della competizione, perdendo il match. La determinazione non lo ha abbandonato, e nel secondo incontro, a soli 7 secondi dalla fine e in svantaggio di un punto, ha piazzato un preciso calcio uncinato al viso (uramawashigeri), ottenendo l’accesso alla finale per il terzo posto. Panunzi ha vinto anche il match successivo, conquistando così la seconda medaglia di bronzo per la squadra.

Gianfranco Bertoldi, invece, non ha raggiunto i risultati sperati, terminando la gara al primo incontro senza possibilità di recupero. Nonostante il risultato, lo staff dell’Epyca ha espresso soddisfazione per la prestazione complessiva della squadra e per l’inizio promettente della stagione.

A fine mese, gli agonisti dell’Epyca-TKS, accompagnati dai giovani atleti del team, prenderanno parte alla WKMO World Cup 2024 che si terrà a Lignano Sabbiadoro.