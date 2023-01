Virtus Assisi ancora giù: a Foligno vince l’UBS 75-54

Ancora un derby amaro per la Virtus Assisi che perde a Foligno contro una UBS Foligno dimostratasi più forte, come la classifica dimostra in questa stagione. Padroni di casa quasi sempre avanti in maniera larga, in un match condotto dall’inizio alla fine. 75-54 il finale.

Virtus Assisi costretta ad inseguire in una gara giocata comunque a viso aperto. Punteggio quasi mai in discussione, con gli ospiti costretti a rincorrere gli avversari fin dai primi minuti di gioco. Primi due quarti di marca Foligno, flebile tentativo di aggancio degli ospiti nella terza frazione, ma l’UBS non mollava di un centimetro e teneva il vantaggio largo.

Nell’ultimo quarto i padroni di casa amministravano la gara e mettevano in cantiere una vittoria importante per le propria classifica. Per la Virtus, una nuova sconfitta che ci può stare se si considera il livello dell’avversario, in una stagione altalenante e non troppo esaltante.

Peychinov e Guido Provvidenza in doppia cifra a tabellino per la Virtus Assisi. Foligno a segno con più continuità in attacco come dimostra il risultato. Finisce 75-54. Per i ragazzi di coach Piazza testa al prossimo avversario. Serve muovere la classifica, quanto prima.

Lucky Wind Foligno – Virtrus Assisi 75-54

Foligno: Pandolfi Elmi ne, Metalla 10, Gandolfo 15, Mazzotta, Tosti 11, Finauro 12, Mariotti 8, Garcia 10, Guerrini 5, Patani ne, Cimarelli ne, Donati 4. All. Pierotti

Assisi: Santantonio 9, Iovene, Provvidenza M., Capezzali T. 9, Meccoli 6, Peychinov 14, Provvidenza G. 14, Zefi ne, Capezzali G., Pagano, Ciancabilla 2. All. Piazza

Parziali: 26-6, 15-14, 24-15, 10-19.

Progressivi: 26-6, 41-20, 65-35, 75-54.

Usciti per 5 falli: nessuno