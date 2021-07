Assisi alla ribalta sul grande schermo e lungo le autostrade italiane

Giovedì sera, 8 luglio, in prima serata su Canale 5, Cesare Bocci condurrà il “Viaggio nella grande bellezza” dedicato interamente alla Città Serafica e allo splendore del Medioevo. Un appuntamento da non perdere per ammirare i luoghi incantevoli della patria di San Francesco.

Ma non finisce qui, perché è già on line il progetto Autostrade per l’Italia dal titolo “SEI IN UN PAESE MERAVIGLIOSO” (link www.seiinunpaesemeraviglioso.it) con riprese spettacolari e interviste in merito alla storia e alla vita in una città speciale. Un’idea questa

per promuovere il turismo di qualità della provincia italiana e per raccontare le bellezze italiane riconosciute da Unesco come beni indispensabili del patrimonio dell’umanità, Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani” saranno veicolati con un inedito video; dalla metà di luglio lo stesso video sarà presente anche sul profilo Facebook.

Ormai la città di Assisi è diventata sede appetibile di fiction, basti ricordare la recente fortunata serie “Che Dio ci aiuti” su RaiUno, ma anche location per registi importanti come Pupi Avanti che a breve girerà il suo film su Dante.