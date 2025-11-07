Assisi celebra l’olio umbro certificato con grande successo

Degustazioni e tradizione al centro dell’evento “Sapori d’Autunno”

Assisi celebra l’olio umbro – Il Movimento Turismo dell’Olio Umbria ha riscosso ampio consenso durante la manifestazione “Sapori d’Autunno”, tenutasi ad Assisi lo scorso fine settimana sotto l’egida del FAI. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione concreta per valorizzare l’identità agricola regionale, con particolare attenzione all’olio extravergine certificato DOP Umbria, BIO e SQNPI.

Lo stand del Movimento ha accolto numerosi visitatori, attratti dalla possibilità di partecipare a degustazioni guidate condotte da esperti assaggiatori. L’esperienza sensoriale ha permesso di cogliere le sfumature aromatiche e gustative dell’olio prodotto dalle aziende aderenti, offrendo un percorso educativo e coinvolgente.

Presieduto dalla Dott.ssa Angela Canale, il Movimento ha ribadito il proprio impegno nella promozione della qualità certificata, sensibilizzando il pubblico sull’importanza delle pratiche agronomiche sostenibili. L’evento ha incluso anche la visita all’uliveto storico, recuperato nel 2011, simbolo della rinascita agricola locale.

La partecipazione si inserisce nel quadro delle attività previste dal CSR Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 10, confermando il ruolo del Movimento come ambasciatore del territorio e delle sue eccellenze.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al FAI e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, che ha saputo coniugare tradizione, cultura e gusto in un contesto di grande suggestione.