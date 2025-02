Assisi lancia il XXX Concorso “Carlo Lampone” per i giovani

Assisi – L’Ente Calendimaggio di Assisi ha annunciato l’apertura del XXX Concorso “Carlo Lampone”, un’iniziativa dedicata a ricordare un assisano che ha sostenuto con passione la Festa di Calendimaggio e ha organizzato molte edizioni dell’evento. Questo concorso è volto a stimolare la creatività e l’immaginazione dei ragazzi, incoraggiandoli a partecipare attivamente alla celebrazione della tradizione locale, nella speranza di avvicinarli sempre di più a diventare i futuri protagonisti della manifestazione.

Il concorso è aperto a diverse categorie di studenti:

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I Grado

Scuola Secondaria di II Grado

Privatisti di età compresa tra i 6 e i 10 anni

Il tema del concorso per tutte le categorie è “La Magia del Calendimaggio: Quando Assisi Celebra la Primavera”. Questa manifestazione non è soltanto un evento, ma rappresenta un’esperienza unica che trasporta i partecipanti in un viaggio nel tempo, arricchito da scenari medievali e dalla bellezza della primavera.

Dettagli per le diverse categorie

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria:

Gli studenti delle prime due categorie dovranno realizzare, sia in gruppo che individualmente, un disegno utilizzando tecniche miste. Il formato richiesto è di 35×50 cm su cartoncino Bristol.

Scuola Secondaria di I Grado:

Anche per gli alunni di questa fascia educativa è previsto un disegno a tecnica mista con le stesse misure del cartoncino. In alternativa, possono presentare un elaborato scritto con una lunghezza massima di quattro pagine.

Scuola Secondaria di II Grado:

Gli studenti di II grado sono invitati a seguire le stesse indicazioni degli alunni di I grado, partecipando con un disegno o un elaborato scritto di pari lunghezza.

Ogni classe può inviare fino a tre opere, tutte da presentare in forma anonima, accompagnate da una busta chiusa contenente:

Nome e cognome del partecipante o dei componenti del gruppo

Classe e scuola di provenienza

Sezione Privatisti:

Una novità di quest’anno è l’apertura del concorso ai privatisti di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Questo cambiamento mira a coinvolgere anche i bambini che, pur non frequentando le scuole del distretto di Assisi, hanno una connessione con la tradizione del Calendimaggio. Anche in questo caso, i partecipanti devono realizzare un disegno a tecnica mista in formato 35×50 su cartoncino Bristol. Ogni privatista può partecipare con un solo elaborato, anch’esso da presentare in forma anonima, corredato da una busta chiusa con le seguenti informazioni:

Nome e cognome del partecipante o dei componenti del gruppo

Indirizzo e numero di cellulare personale o di un componente del gruppo

Scadenze e consegne

Tutti gli elaborati devono essere consegnati presso l’ufficio scuola del Comune negli orari di apertura, entro e non oltre le ore 12 del 18 aprile 2025. La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri e da due rappresentanti dell’Ente.

Premi

I premi per i vincitori saranno distinti per le varie categorie:

Scuola dell’Infanzia:

1° classificato: 200 euro (per l’acquisto di materiale didattico)

2° classificato: 100 euro (per l’acquisto di materiale didattico)

Scuola Primaria:

1° classificato: 200 euro (per l’acquisto di materiale didattico)

2° classificato: 100 euro (per l’acquisto di materiale didattico)

Scuola Secondaria di I Grado:

1° classificato: 200 euro

2° classificato: 100 euro

Scuola Secondaria di II Grado:

1° classificato: 200 euro

2° classificato: 100 euro

Privatisti:

1° classificato: 200 euro

2° classificato: 100 euro

La premiazione si svolgerà il 28 aprile alle ore 10:30 presso la Sala della Conciliazione in Piazza del Comune. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per i giovani di esprimere la propria creatività e di partecipare attivamente a una tradizione che affonda le radici nella storia di Assisi.