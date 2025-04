Assisi, più fondi per due luoghi simbolo della città

Stanziamenti aumentati per Basilica e Sacro Tugurio dopo sisma

Prosegue l’impegno per il recupero dei luoghi religiosi danneggiati dal terremoto del 2016. La Cabina di coordinamento sisma ha approvato un’Ordinanza che incrementa i finanziamenti per la Basilica di Santa Maria degli Angeli e per la Chiesa di San Francesco – Sacro Tugurio, in vista degli 800 anni dalla morte di San Francesco.

L’intervento porta nuove risorse agli enti attuatori. Per la Basilica, gestita dalla Provincia Serafica di San Francesco di Assisi, l’incremento è di 1,17 milioni di euro, per un totale di 8,79 milioni. Per la Chiesa del Sacro Tugurio, sotto la responsabilità della Custodia Generale del Sacro Convento, l’aumento è di 141 mila euro, con un nuovo totale di 1,59 milioni.

L’Ordinanza introduce inoltre linee guida specifiche per l’uso dei materiali originari nei processi di ricostruzione. È consentito il loro impiego, anche se non pienamente conformi alle normative tecniche, previa verifica in laboratori autorizzati, secondo le regole vigenti.

Secondo quanto dichiarato dal Commissario Guido Castelli, il provvedimento garantisce continuità agli interventi previsti dall’Ordinanza 128 e rafforza le tutele per l’identità dei luoghi di culto. Castelli ha inoltre ringraziato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, la Soprintendenza e gli enti religiosi coinvolti.

La misura rientra nel quadro delle iniziative per valorizzare il patrimonio culturale e religioso della città di Assisi, anche in vista delle celebrazioni previste per il 2026.