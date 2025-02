“Cats” al Teatro Lyrick di Assisi[VIDEO]: un grande evento musicale

“Cats” – Il Teatro Lyrick di Assisi si prepara ad ospitare il noto musical “Cats”, un’opera iconica che ha riscosso notevole successo in tutto il mondo. La produzione è realizzata da PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina e si avvale della licenza esclusiva di The Really Useful Group di Londra. La regia è affidata a Massimo Romeo Piparo, figura di spicco nel panorama dei musical italiani.

L’evento è fissato per sabato 1 marzo alle 21:15 e per domenica 2 marzo alle 17:00. Questa rappresentazione è parte della stagione “Edizione straordinaria”, organizzata dall’Associazione culturale ZonaFranca e sostenuta dalla Città di Assisi.

Per la prima volta, la versione di “Cats” diretta da Piparo è ambientata in un contesto romano, precisamente in una futuristica discarica di opere d’arte e reperti archeologici, con il Colosseo che fa da sfondo. Questa scelta rappresenta una novità significativa rispetto alle tradizionali ambientazioni del musical, permettendo di integrare la cultura romana nella narrazione dei gatti Jellicle, creati da T.S. Eliot.

La rappresentazione di “Cats” in italiano mantiene l’integrità della partitura musicale originale, ma è stata adattata per rispondere alle sensibilità del pubblico locale. Sul palco, un cast di oltre trenta performer darà vita a una serie di personaggi-gatti, ciascuno caratterizzato da uno stile unico. Gli artisti subiranno lunghe sedute di trucco per trasformarsi in felini, mostrando una metamorfosi convincente grazie a dettagli come nasi neri e lunghe code.

Piparo ha sottolineato l’importanza di presentare “Cats” in questo nuovo contesto, affermando che lo spettacolo celebra la cultura e la storia della capitale italiana. La narrazione, pur rimanendo fedele alla tradizione, è stata rielaborata per riflettere la familiarità degli italiani con i gatti, animali spesso presenti nella vita quotidiana.

La trama si sviluppa durante una notte speciale in cui i gatti Jellicle si riuniscono per il Ballo Jellicle. Qui, il saggio Old Deuteronomy deve decidere chi avrà la possibilità di rinascere. Tuttavia, la celebrazione viene interrotta dal rapimento di Old Deuteronomy e dall’apparizione di Grizabella, una gatta che, dopo aver lasciato il gruppo, torna con un profondo senso di solitudine. La sua famosa canzone “Memory” esprime la sua nostalgia e il desiderio di un nuovo inizio.

Il cast include personaggi memorabili come il vecchio Gus, il noto Rum Tum Tugger, il coraggioso Munkustrap, e il magico Mr. Mistoffelees. La direzione musicale è affidata al maestro Emanuele Friello, che ha una lunga carriera alle spalle, inclusa l’esperienza con l’orchestra originale di “Cats” nel West End.

Le scenografie, progettate da Teresa Caruso, creano un’atmosfera evocativa che richiama l’antichità romana, mentre i costumi, curati da Cecilia Betona, contribuiscono alla trasformazione del cast in gatti, con un’attenzione particolare ai dettagli.

“Cats” è riconosciuto come uno dei musical più celebri a livello globale, avendo attratto oltre 73 milioni di spettatori in più di 300 città. La sua storia si basa sul libro di T.S. Eliot, “Old Possum’s Book of Practical Cats”, una raccolta di poesie che esplorano il comportamento e la psicologia dei gatti.

Questa produzione rappresenta un’opportunità per rinnovare l’interesse per il musical, mantenendo vivo l’amore per i gatti in tutte le loro sfaccettature. La canzone “Memory”, diventata un classico, è stata interpretata da numerosi artisti di fama internazionale, rendendola uno dei brani più riconoscibili dello spettacolo.

La storia di “Cats” continua a risuonare con il pubblico, facendo leva su emozioni universali e sull’appeal dei gatti, rendendo l’opera un’esperienza coinvolgente e memorabile. Il mix di musica, danza e teatro si promette di incantare il pubblico, offrendo una serata di intrattenimento di alta qualità.

In conclusione, l’arrivo di “Cats” al Teatro Lyrick di Assisi rappresenta un evento da non perdere, per gli amanti del musical e per chi desidera vivere un’esperienza artistica unica. Con la direzione di Piparo e un cast di talentuosi performer, il musical si appresta a conquistare il cuore degli spettatori, portando sul palco una celebrazione della vita e della cultura felina.