Cicogna e il centrodestra: politica, tecnica e futuro di Assisi

Il candidato sindaco tra valori, ascolto e rilancio della città

Il candidato Cicogna si definisce un tecnico con valori politici, punto di riferimento per l’area di centrodestra . Il suo obiettivo è riportare Assisi una dimensione più autentica, recuperando la vitalità economica e sociale del passato.

Non si esprime sulla passata amministrazione per mancanza di dati ufficiali, ma sottolinea come la città sia cambiata nel tempo. Negli anni ’70-’80 , Assisi era una città viva, fatta di persone e attività, mentre oggi appare come un luogo di passaggio, caratterizzato da spiritualità e turismo, ma meno vissuto dai residenti. Il rischio di spopolamento e trasformazione in un museo a cielo aperto è una delle sue principali preoccupazioni.

Petrignano , frazione di Assisi e paese natale di Cicogna , rappresenta un esempio del fenomeno. Il candidato evidenzia la chiusura dell’ultima barra del centro storico come segnale di declino e intende lavorare per contrastare la desertificazione delle periferie.

La sua amministrazione, se eletto, non sarà solitaria ma condivisa con le forze civiche ei partiti di centrodestra. Un governo partecipazione che punta ad affrontare le sfide imminenti, tra cui il giubileo e l’ ottavo centenario della morte di San Francesco , eventi cruciali per Assisi. Pur riconoscendo l’impegno necessario, Cicogna vede queste celebrazioni come un’opportunità storica.

Sull’eventuale candidatura di Stoppini per il centrosinistra, non esprimendo preoccupazione, dichiarando di stimarlo e di vivere la competizione con serenità. La sua scelta politica non è frutto di pressioni, ma della volontà di contribuire concretamente al territorio.

Uno dei temi centrali del suo programma è contrastare la progressiva megaturisticizzazione e lo spopolamento del centro storico. La soluzione proposta è l’ascolto attivo delle esigenze dei cittadini e delle frazioni, puntando su interventi mirati e sostenibili, senza opere ambiziose ma difficilmente realizzabili. Il bilancio comunale sarà un elemento chiave nella pianificazione degli interventi.

Sui valori del centrodestra, Cicogna si riconosce nella dedizione al bene comune e nella valorizzazione della comunità. Quanto al ruolo di Pastorelli , afferma di non poter prevedere incarichi, in attesa dell’esito delle elezioni.

Il candidato conclude ribadendo l’importanza di un’amministrazione concreta, vicina ai cittadini e capace di rilanciare Assisi senza snaturarne l’identità.