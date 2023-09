Concorso infiorate e balconi fioriti 2023, premiazioni il 1° settembre

Concorso infiorate – Si terrà il primo settembre, alle 16.30, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale ad Assisi, la cerimonia per la premiazione dei concorsi “Balconi fioriti” e “Infiorate”, promossi per rendere ancora più bella e accogliente la città, con l’allestimento di fiori su terrazzi, vie, vicoli e angoli del centro storico e di tappeti floreali a tema religioso in occasione del Corpus Domini. All’iniziativa – organizzata dall’Ufficio Turismo del Comune e rivolta a cittadini, associazioni o enti interessati attraverso composizioni naturali di piante e fiori colorati – hanno aderito in 32 per quanto riguarda i balconi fioriti, mentre sono state16 le infiorate in gara (11 ad Assisi centro e 5 a Petrignano).

Alla valutazione delle opere ha provveduto una commissione di esperti. Ai vincitori verrà assegnato un premio particolare, mentre a tutti i partecipanti un riconoscimento. Alla cerimonia interverranno il sindaco di Assisi, Stefania Proietti e l’assessore al Turismo e marketing territoriale, Fabrizio Leggio.

Per i “Balconi fioriti”, saranno premiate quelle con la migliore varietà e combinazione cromatica di fiori e piante, con l’inserimento più armonioso nel contesto urbano. Un premio speciale andrà a chi è riuscito a compiere una particolare rivitalizzazione di finestre o balconi, rispetto allo stato precedente. Per le “Infiorate” il concorso prevedeva la realizzazione sulle strade di quadri e tappeti di fiori a tema eucaristico, religioso, decorativo, esclusivamente con fiori naturali freschi, secchi, essiccati e anche macinati non colorati artificialmente. Anche in questo caso verranno premiate le opere più creative, suggestive e attinenti alle indicazioni poste dal bando.