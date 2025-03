Coppia arrestata ad Assisi per spaccio di droga

Carabinieri bloccano marito e moglie al termine di indagini

Una coppia di origini albanesi, di 22 e 25 anni, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Assisi con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, avvenuta in flagranza di reato, è il risultato di un’indagine avviata a seguito di segnalazioni di cittadini preoccupati per comportamenti sospetti legati a due individui che si aggiravano in maniera anomala per le vie di Assisi.

Il 112, numero unico di emergenza, aveva ricevuto diverse chiamate che indicavano un’auto sospetta, alla cui guida si trovava la coppia. Gli agenti hanno immediatamente avviato una serie di operazioni di osservazione e controllo per monitorare i movimenti dei sospetti. Durante il pedinamento, la situazione ha subito una svolta decisiva quando i Carabinieri hanno notato l’avvicinarsi di un uomo al veicolo dei coniugi. In un breve scambio, il sospetto ha acquistato della droga dai due.

Subito dopo, i militari hanno bloccato l’acquirente, sottoponendolo a perquisizione e trovandolo in possesso di due dosi di cocaina. Nel frattempo, la Gazzella dell’Aliquota Radiomobile ha intercettato l’automobile dei coniugi e li ha fermati. Durante la perquisizione, sono state rinvenute altre due dosi di cocaina e materiale per il confezionamento. Inoltre, l’uomo aveva con sé la somma di denaro ricevuta dal cliente, dimostrando il coinvolgimento diretto nel traffico di stupefacenti.

A seguito dell’arresto, la coppia è stata portata presso la Compagnia Carabinieri di Assisi. Gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti e sono riusciti a localizzare l’appartamento in cui vivevano i due arrestati. Nella loro abitazione è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di circa mille euro in contante, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Inoltre, è stato trovato materiale utilizzato per il confezionamento della droga, oltre a un nascondiglio in un campo vicino alla casa, dove erano conservate altre otto dosi di cocaina.

Gli arrestati, marito e moglie, entrambi muniti di passaporto e presenti in Italia con visto turistico, sono stati trasferiti in tribunale per il rito di convalida. Il Giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver esaminato le prove raccolte, ha convalidato l’arresto. Inoltre, la coppia è stata sottoposta all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, in attesa della celebrazione del processo.

Questa operazione rientra in una serie di controlli intensificati sul territorio di Assisi, mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, sempre più diffuso tra le strade della città. La compagnia dei Carabinieri di Assisi ha espresso soddisfazione per il buon esito dell’intervento, evidenziando la tempestività e l’efficacia dell’operazione che ha portato all’arresto di due persone coinvolte in traffico di cocaina.

I Carabinieri, con il supporto delle segnalazioni dei cittadini e delle indagini, continuano a monitorare e contrastare il fenomeno del narcotraffico, impegnandosi a garantire sicurezza e legalità nella zona.

L’arresto di questa coppia rappresenta una risposta concreta da parte delle forze dell’ordine alle crescenti preoccupazioni della comunità riguardo alla circolazione delle droghe nelle aree residenziali e nei centri urbani. Il costante impegno dei Carabinieri di Assisi e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sono fondamentali per combattere efficacemente questi crimini.