Delegazione da San Francisco accolta dalla Presidente Proietti

Un incontro istituzionale e simbolico ha avuto luogo oggi a Palazzo Donini, sede della Regione Umbria, dove la Presidente Stefania Proietti ha ricevuto una delegazione dei Knights of Saint Francis giunti da San Francisco, in vista delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco. L’iniziativa si inserisce in un programma condiviso tra la regione italiana e la città californiana, unite da un legame culturale e spirituale che trova radici nella figura del Santo di Assisi.

La città americana ospita infatti una fedele riproduzione della Porziuncola, piccolo santuario caro a San Francesco, che rappresenta oggi un importante punto di riferimento per la comunità cattolica e per la promozione del suo messaggio. Questo collegamento è stato rafforzato dal gemellaggio istituito tra l’Umbria e San Francisco, che si traduce in progetti congiunti orientati alla promozione di valori universali come pace, solidarietà e rispetto per la natura.

Tra le iniziative annunciate durante la visita, spicca l’organizzazione di una mostra a San Francisco che esporrà reperti originali provenienti dal territorio umbro, grazie al supporto diretto dei Cavalieri di San Francesco. L’evento si propone di raccontare la vita e il pensiero del Santo, testimoniando l’eredità spirituale che continua a ispirare comunità in tutto il mondo.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato anche un momento di forte impatto emotivo vissuto dalla delegazione americana: la visita al complesso di San Damiano, luogo dove San Francesco compose il Cantico delle Creature e dove visse Santa Chiara. Questo passaggio ha rappresentato per i visitatori californiani un ritorno alle origini spirituali del loro impegno.

È prevista, nei prossimi mesi, la celebrazione di una Messa inaugurale presso la Porziuncola di Assisi, tappa significativa per consolidare l’impegno spirituale e sociale dei Knights of Saint Francis, orientato alla diffusione dei principi francescani.

A conclusione dell’incontro, la Presidente Proietti ha donato alla delegazione lo stemma ufficiale della Regione Umbria, destinato alla Porziuncola di San Francisco. Il gesto suggella l’amicizia e il dialogo tra i due territori nel nome di una figura che continua ad essere riferimento etico e culturale a livello globale.