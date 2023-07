Delocalizzazione delle ex fonderie Tacconi, regione non farà mancare sostegno e supporto

Apprendiamo con piacere l’esito dell’interrogazione a firma Stefano Pastorelli (Lega) presentata in consiglio regionale sulla questione della possibile delocalizzazione delle ex fonderie Tacconi. La giunta regionale, come sottolineato dall’assessore Melasecche non farà mancare sostegno e supporto. Quello che invece riteniamo inaccettabile è il lassismo dell’amministrazione comunale di Assisi che continua a non considerare le lamentele costanti dei residenti preoccupati per la loro salute e per l’ambiente”. Lo affermano i consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli.

“Se da un lato è corretto affermare che deve essere l’azienda a presentare un progetto di delocalizzazione è altrettanto giusto precisare che deve essere il comune, in base al piano regolatore, a proporre un’area disponibile ed idonea al trasferimento. Solo agendo in questo modo sarà possibile iniziare un percorso in sinergia con la regione Umbria anche allo scopo di individuare i giusti finanziamenti.

Ad oggi ci risulta che il sindaco Proietti e l’assessore competente non abbiano proposto alcuna valida alternativa. Una delocalizzazione porterebbe alla costruzione di una nuova struttura all’avanguardia, moderna e più sicura; Sembra quasi che l’amministrazione non abbia interesse a mantenere un’azienda nel proprio territori Serve un intervento immediato – concludono Migani e Pastorelli – per la salvaguardia del territorio e la tutela della salute dei cittadini”.