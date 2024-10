Design e inclusione sociale: evento ad Assisi su disabilità e sostenibilità

Design e inclusione sociale – Domani, venerdì 11 ottobre 2024, si terrà ad Assisi un evento dedicato al tema “Design per inclusione e disabilità: scenari e approcci per la sostenibilità sociale”. L’iniziativa, promossa dal Corso di Laurea Magistrale in Planet Life Design dell’Università degli Studi di Perugia e dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, avrà luogo presso Palazzo Bernabei, a partire dalle ore 11.

La giornata prevede una serie di incontri e discussioni sul ruolo del design nella creazione di ambienti e prodotti che facilitino l’inclusione delle persone con disabilità. Durante l’evento saranno esplorati nuovi scenari e approcci che puntano a migliorare la qualità della vita, favorendo una maggiore partecipazione sociale attraverso un design inclusivo.

I lavori inizieranno alle 10:30, con i saluti istituzionali e interventi introduttivi, seguiti da due sessioni tematiche: “Gender equality” e “Design per l’inclusione – le prospettive di ricerca e le esperienze”. Queste discussioni approfondiranno il ruolo del design come strumento per abbattere le barriere sociali e favorire un’inclusione trasversale, toccando ambiti che spaziano dalla moda ai servizi, dagli spazi pubblici agli ambienti di cura.

L’iniziativa è coordinata dalla professoressa Benedetta Terenzi, presidente del Corso di Laurea in Planet Life Design dell’Università di Perugia, e si inserisce tra gli eventi collegati al primo G7 su Inclusione e Disabilità, che si svolgerà tra Assisi e Solfagnano dal 14 al 16 ottobre 2024.

Il design inclusivo è ormai un tema centrale nei programmi formativi del corso di laurea in Planet Life Design, che punta a fornire competenze specifiche per la progettazione di spazi, prodotti e servizi in grado di migliorare il benessere e la partecipazione delle persone. La sostenibilità sociale, insieme a quella ambientale, è al centro delle attività didattiche e di ricerca del corso, che vede nel design uno strumento fondamentale per l’inclusione.

L’evento di domani è il risultato di una serie di incontri avviati a partire da luglio 2024, promossi dal Comune di Assisi, con il coinvolgimento di enti locali e istituzioni impegnate sui temi dell’inclusione. Questi incontri, aperti al pubblico, mirano a sensibilizzare e coinvolgere la comunità accademica e locale su come il design possa contribuire a creare una società più equa.

L’obiettivo dell’incontro è quello di offrire un momento di confronto tra studenti, docenti e istituzioni, proseguendo l’impegno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia nei confronti dell’inclusione sociale. Il dipartimento è già attivamente impegnato in vari progetti e iniziative didattiche su questi temi, in sinergia con il territorio e le realtà internazionali.

L’evento è stato ufficialmente inserito nel calendario delle attività del G7 su Inclusione e Disabilità e rappresenta un’occasione di rilievo per approfondire la relazione tra design, disabilità e inclusione sociale, aprendo il dialogo con le istituzioni e i professionisti che interverranno durante il G7.