Eolo Cicogna sindaco, per un futuro migliore ad Assisi

Incontro con sostenitori per un futuro migliore per Assisi

Eolo Cicogna sindaco- Sabato mattina, nella suggestiva cornice dell’hotel Cenacolo a Santa Maria degli Angeli, Eolo Cicogna ha ufficialmente presentato la sua candidatura a sindaco di Assisi, attirando una folla entusiasta di cittadini e sostenitori. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse liste civiche e partiti del centrodestra, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica, Udc e Il Popolo della Famiglia.

UN PERCORSO DA COSTRUIRE INSIEME

Cicogna ha aperto il suo intervento sottolineando l’importanza dei prossimi due anni per la città, un periodo che prevede eventi significativi per la comunità assisana. L’ex tesoriere con oltre 40 anni di esperienza nella Banca Monte dei Paschi di Siena ha affermato: “È fondamentale iniziare a pensare al futuro, costruendo un solido percorso per ciò che verrà. Con il gruppo di persone che mi accompagnerà in questo viaggio, stiamo preparando un programma che sarà presentato a breve, ascoltando le esigenze di tutti i cittadini”.

Il candidato ha messo in evidenza come ogni frazione di Assisi possieda peculiarità uniche e meriti attenzione e valorizzazione. “La crescita della nostra comunità deve essere condivisa, integrata e inclusiva”, ha aggiunto, evidenziando la sua determinazione a fare la differenza per la città che tanto ama.

LA VOLONTÀ DI SERVIRE

Cicogna ha parlato di momenti di titubanza prima di accettare la sfida. “Ho ricevuto molte sollecitazioni e tanto affetto, questo mi ha convinto a chiedere con umiltà l’onore di amministrare la nostra comunità nei prossimi cinque anni”, ha dichiarato, mostrando la sua intenzione di impegnarsi con dedizione, ascolto e passione.

Il candidato ha poi espresso il desiderio di costruire una città migliore, con lo sguardo rivolto al futuro, senza dimenticare la storia e l’identità di Assisi. “Insieme, possiamo rendere Assisi migliore”, ha concluso.

SOSTEGNO POLITICO E QUALITÀ

Durante l’evento, numerosi esponenti politici hanno espresso il loro sostegno a Cicogna. Michele Leonelli, segretario di Fratelli d’Italia – Assisi, ha dichiarato: “La candidatura di Eolo Cicogna rappresenta un’opportunità per rimettere i cittadini e le attività economiche al centro dell’azione amministrativa. Siamo certi che Cicogna, con le sue competenze e la sua sensibilità, saprà amministrare Assisi con saggezza”.

Eolo Cicogna sindaco

Evian Morani, segretario di Forza Italia – Assisi, ha aggiunto che “Assisi con Eolo Cicogna riprende la scena politica regionale. È un candidato che incarna i valori della gentilezza e della competenza, che si riflettono nel suo programma elettorale”.

Fabrizio Gareggia, commissario della Lega Umbria – Assisi, ha sottolineato l’importanza della candidatura di Cicogna, affermando che “è fortemente voluto dai cittadini e riunisce diverse sensibilità intorno a un progetto concreto per la città”.

UN MODELLO DI NUOVA POLITICA

Marco Parente, segretario comunale dell’Udc Assisi, ha messo in risalto il profilo moderato e cristiano di Cicogna, esprimendo la necessità di una nuova politica che contribuisca a rafforzare l’identità culturale e sociale di Assisi.

Maria Giovanna Siliveri, segretario di Umbria Civica – Assisi, ha evidenziato come Cicogna rappresenti un’opportunità di cambiamento autentico, in grado di unire diverse sensibilità politiche e sociali. “La sua integrità e la sua esperienza sono elementi fondamentali per guidare la nostra città verso un futuro di crescita”, ha affermato.

Infine, Carlo Belli Paolobelli, portavoce di Assisi per Tutti, ha dichiarato che “Cicogna porta una ventata di novità e rinnovamento. È un uomo concreto che ascolterà le esigenze delle persone, delle associazioni e delle frazioni, troppo spesso dimenticate”.

UNA VISIONE CONDIVISA PER ASSISI

Il messaggio unificante emerso dall’incontro è chiaro: la candidatura di Eolo Cicogna è vista come un’opportunità per rinnovare la politica assisana, mettendo al centro il cittadino e le sue esigenze. Con un programma condiviso e una squadra compatta, Cicogna si propone di affrontare le sfide future con una visione integrata e inclusiva.

Il cammino verso le elezioni comunali è già tracciato, e il candidato è pronto a coinvolgere la comunità in un progetto che mira a valorizzare ogni angolo della città. L’entusiasmo dei cittadini e il sostegno dei partiti del centrodestra fanno presagire un percorso interessante e ricco di potenzialità per Assisi.

Con una partecipazione attiva e una forte coesione sociale, Cicogna punta a costruire un’amministrazione che possa davvero rispondere alle necessità della popolazione, creando un clima di fiducia e collaborazione.

UN FUTURO DA COSTRUIRE INSIEME

Eolo Cicogna ha chiarito che il suo obiettivo è quello di avvicinare i cittadini alla politica, incoraggiando un dialogo aperto e costruttivo. “Vogliamo ascoltare le vostre idee e le vostre proposte, perché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per Assisi”, ha affermato.

Il candidato si propone di attuare una serie di iniziative volte a coinvolgere la cittadinanza nella definizione delle politiche locali. “È fondamentale che ogni voce venga ascoltata e che ognuno possa contribuire attivamente al processo decisionale”, ha sottolineato, promettendo un’amministrazione aperta e trasparente.

IN CONCLUSIONE

L’incontro di sabato ha segnato un momento significativo nella corsa elettorale per Assisi. Con una squadra unita e motivata, Eolo Cicogna si prepara a lanciare una campagna elettorale che mira a coinvolgere tutti i cittadini nella costruzione di un futuro migliore. “Insieme, possiamo fare la differenza”, è il messaggio che ha risuonato tra i presenti, un invito a unirsi per un progetto comune che guarda lontano, senza mai dimenticare le radici e l’identità della città di Assisi.

Con l’entusiasmo di un nuovo inizio e la determinazione di affrontare le sfide future, Cicogna si propone come una figura di riferimento per la comunità, pronto a raccogliere la sfida di amministrare una città tanto amata e ricca di storia, cultura e tradizioni.