Fra Marco Moroni confermato Custode del Sacro Convento per il secondo mandato

Fra Marco – Fra Marco Moroni, OFMConv, è stato riconfermato Custode del Sacro Convento di San Francesco ad Assisi per un secondo quadriennio. La nomina, avvenuta il 20 dicembre presso la Curia generale dell’Ordine a Roma, è stata ufficializzata ieri dal Ministro generale fra Carlos A. Trovarelli.

L’elezione è avvenuta durante la 42ª sessione del Definitorio generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Fra Carlos ha spiegato che la decisione è stata presa in vista del prossimo Capitolo Ordinario della Custodia e dopo un processo di discernimento interno. Tra le motivazioni principali, la continuità delle iniziative legate ai Centenari francescani e l’apprezzamento per il lavoro e la dedizione dimostrati da fra Marco nel suo precedente mandato.

Il Ministro generale, nel comunicato ufficiale, ha dichiarato: “Abbiamo voluto confermare fra Marco per il suo impegno e le sue capacità, ritenendo importante mantenere la continuità nelle celebrazioni e nella vita della comunità.”

Un incarico di responsabilità

La posizione di Custode del Sacro Convento è tra le più significative dell’Ordine, richiedendo attenzione sia alla comunità interna sia alle relazioni con pellegrini, istituzioni ecclesiali e realtà civili. Fra Marco, subito dopo l’annuncio, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha sottolineato l’importanza della collaborazione fraterna per affrontare le sfide future, tra cui il Giubileo del 2025 e l’ottavo centenario della morte di san Francesco, previsto per il 2026.

“Confido nella preghiera di tutti e nel sostegno fraterno per portare avanti questo servizio in un periodo particolarmente intenso per Assisi e l’intera Famiglia francescana,” ha dichiarato fra Marco.

Prossimi appuntamenti della Custodia

Il Capitolo Ordinario della Custodia generale si svolgerà in due sessioni presso il Sacro Convento, dal 3 all’8 febbraio 2025 e dal 25 al 28 marzo 2025. Durante queste riunioni, i frati rifletteranno sulle attività svolte negli ultimi quattro anni e programmeranno le iniziative future, con un focus particolare sui grandi eventi in arrivo.

Celebrazioni per la pace

In linea con la tradizione, fra Marco presiederà questa sera la veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Francesco. Durante l’omelia, rinnoverà l’appello per la pace globale, sottolineando l’importanza del dialogo e della fraternità, principi fondamentali del messaggio francescano.

La conferma di fra Marco come Custode rappresenta un segno di stabilità e fiducia nella guida spirituale e operativa della comunità francescana di Assisi.