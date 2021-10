I giovanissimi under 15 Angelana sognano per un tempo poi cedono

I giovanissimi under 15 dell’Angelana sognano per un tempo, poi cedono al Castiglione

La beffa corre sul filo del vento, che impetuoso s’abbatte su un’Angelana padrona del campo nella prima frazione, ribaltata suo malgrado nella seconda da un Castiglione del Lago che approfitta proprio di un paio di raffiche per mettere la freccia e impedire il ritorno alla compagine giallorossa.

Fonte: Angelana Asd

Che per tre quarti di gara aveva meritatamente condotto un incontro equilibrato e vibrante, certo condizionato un po’ dal vento, ma non al punto (almeno fino a quel punto) di consegnare agli ospiti l’opportunità di trovare due reti proprio grazie a un paio di folate, tali da mettere fuori causa Massaccesi. Il quale nel primo tempo aveva già dovuto sbrigare una faccenda piuttosto complicata, respingendo una conclusione di Cardoni da distanza ravvicinata.

Prima però l’Angelana aveva subito fatto capire chi comandava al “Migaghelli”: l’ennesima punizione di Martinoli, già a segno in casa della Don Bosco, aveva portato avanti i padroni di casa, complice una traiettoria malandrina da sinistra sulla quale Coppola non è arrivato, col portiere ospite a sua volta ingannato dal rimbalzo della sfera.

L’Angelana che cede

Vantaggio meritato e quasi rafforzato nel finale di tempo da un’altra punizione di Martinoli (conquistata da Franchi), sulla quale s’è immolato sulla linea Mariuccini riuscendo a sventare una marcatura che praticamente era già pronta a finire nel tabellino di giornata. La bella Angelana della prima frazione svanisce però nella ripresa, quando il vento aumenta d’intensità creando non pochi problemi nello sviluppo della manovra. Il Castiglione del Lago, potendo contare sulle folate a favore, a quel punto ha fiutato la rimonta e ha cominciato ad attaccare con una certa intensità, trovando il pari al 18’ grazie a Skuka, eclettico nell’entrare in slalom in area di rigore e spietato nel calciare forte dove Massaccesi non sarebbe potuto arrivare.

Un copione che per il portiere di casa si ripete al 27’, quando stavolta è Lesti, su punizione, a sfruttare il vento e scagliare una parabola imprendibile che s’infila sotto la traversa. Con l’Angelana in bambola alla mezzora arriva anche l’ingeneroso tris calato da Skuka, preludio a un finale un po’ più alla garibaldina dei giallorossi, che si procurano almeno il rigore col quale Stoica rende meno amaro il passivo, senza però avere più tempo per rimettere in discussione il risultato.

Palazzini “troppo vento”

A parlare a fine gara è Riccardo Palazzini, deputato a seguire la squadra in panchina: “Penso che la gara sia stata troppo condizionata dal vento, che nel primo tempo non ha inciso più di tanto quando era a favore dell’Angelana, ma che nella ripresa è diventato un fattore favorendo e non poco l’undici avversario. I gol sono arrivati tutti ravvicinati e onestamente Massaccesi ha poco da rimproverarsi. Nella prima parte i ragazzi hanno fatto veramente bene, poi oggettivamente hanno fatto troppa fatica e non sono riusciti a reggere l’urto di un Castiglione del Lago che l’ha messa sulla fisicità, trovando il modo per ribaltarla. Peccato perdere così, ma la differenza nella ripresa si è vista”.

Prossimo impegno

Trasferta domenicale in casa del Pontevalleceppi per i ragazzi di Romeo, che proveranno a mantenere il loro trend positivo lontano dal “Migaghelli” e rimettersi subito in carreggiata.

Classifica

Dopo 3/26 giornate: Pontevecchio 9, Cannara 9, Santa Sabina 7, V.A. Sansepolcro 6, Don Bosco 4, Campitello 4, Castiglione del Lago 4, San Sisto 3, Castel del Piano 3, Pontevalleceppi 3, Ducato 3, Olympia Thyrus 3, Angelana 3, Vigor NGB 0.

Giovanissimi A1 – Under 15

Angelana – Castiglione del Lago 2-3

Angelana: Massaccesi, Ziarelli (28’ st Santarelli), Tarpanelli, Chilelli, Palmioli, Martinoli, Franchi, Coppola, Bartolucci (14’ st Betti), Cianetti (22’ st Bordichini), Natini (25’ st Stoica). A disp.: Carpanacci, Bosimini, Fabbriccini, Maranga, Azan. All.: Romeo.

Castiglione del Lago: Galeotti, Capaccetta, Del Secco, Faluomi (1’ st Bartolini), Lesti, Mariuccini, Ficili (1’ st Moretti), Crescenzi, Cardoni (15’ st Truffarelli), Piscitelli (31’ st Cicero), Skuka. A disp.: Bitri, Agnani J., Agnani G., Mencuccini, Santiccioli. All.: Rossi.

Arbitro: Mancini di Perugia.

Marcatori: 16’ pt Martinoli (A), 18’ e 30’ st Skuka (C), 27’ st Lesti (C), 36’ st Stoica rig. (A).