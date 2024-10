Il Comune di Assisi assume 10 operai e 10 agenti di Polizia Locale

L’amministrazione comunale di Assisi assume 10 operai e 10 agenti di polizia locale. Entro il mese di ottobre quindi sarà rafforzato l’organico di due settori nevralgici per il Comune, le nuove assunzioni sono state programmate dalla giunta che ha dato il via all’espletamento dei concorsi i cui esiti sono stati resi noti in questi giorni.

I nuovi agenti di polizia locale andranno a rinforzare il Corpo, diretto dal comandante Antonio Gentili, che ad Assisi rappresenta un settore importante per la sicurezza del territorio e per controllare la riuscita dei numerosi eventi, anche di carattere internazionale, che si svolgono in una città affollata da turisti e pellegrini.

Il rafforzamento del settore manutenzioni, direttore dall’ingegnere Matteo Castigliego, è fondamentale per garantire la bellezza e il decoro del vasto territorio comunale.

Fin dall’inizio del governo di Assisi – ha affermato il sindaco Stefania Proietti, che ha la delega al personale – ci siamo adoperati per l’assunzione di nuovi lavoratori per rimpinguare il proprio personale tecnico e amministrativo. Si tratta di operazioni tutt’altro che semplici: dietro a ogni assunzione in un Comune, come è noto, ci sono almeno 16 adempimenti amministrativi che allungano i tempi in maniera assurda. Nel frattempo le normative hanno aumentato il numero di congedi e i Comuni hanno dovuto affrontare

blocchi del turnover, tetti riferiti a indicatori anacronistici, rigidità e complessità di procedure sempre crescenti, e paghiamo ancora adesso il blocco dei concorsi durante il periodo Covid.

Grazie all’impegno dell’ufficio personale e della dirigenza, continuiamo a realizzare l’obiettivo di integrare più personale possibile in un Comune come Assisi che, per le sue peculiari caratteristiche, avrebbe necessità di un numero di gran lunga maggiore di dipendenti”.