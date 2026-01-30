Il programma rilancia il direttivo degli Amici della Montagna

Il rinnovo guida il nuovo corso degli Amici della Montagna

L’assemblea annuale degli amici della montagna di Assisi si è svolta sabato 24 gennaio, segnando un momento centrale per la vita del gruppo. La presidente uscente ha aperto i lavori con una relazione dettagliata sull’anno sociale 2025, ripercorrendo attività, risultati e impegni che hanno caratterizzato i dodici mesi trascorsi. Il suo intervento ha accompagnato la conclusione del mandato del consiglio in carica, giunto alla naturale scadenza. Un passaggio particolarmente sentito è stato il saluto rivolto a Gianfranco Costa, consigliere uscente che ha scelto di non ricandidarsi, accolto da un ringraziamento sincero da parte dei soci.

Bilancio approvato e statuto aggiornato

La relazione del tesoriere ha illustrato il bilancio 2025, evidenziando una gestione ordinata e trasparente. L’assemblea ha approvato il documento senza rilievi, confermando la solidità amministrativa del gruppo. È stata inoltre ratificata la versione aggiornata dello statuto, adeguata alle normative vigenti per il terzo settore, un passaggio necessario per garantire continuità e piena conformità alle disposizioni nazionali.

Undici candidati per il nuovo direttivo

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato l’annuncio della lista dei candidati al consiglio direttivo 2026-2028. La presenza di undici nominativi, numero massimo previsto, ha suscitato entusiasmo tra i presenti. Accanto ai membri uscenti che hanno scelto di rinnovare il proprio impegno, si sono aggiunte quattro nuove candidature, considerate una risorsa preziosa per rafforzare l’attività degli amici della montagna. La proposta di votare l’intera lista per alzata di mano è stata accolta all’unanimità, confermando un clima di coesione e fiducia.

Elezione delle cariche e avvio del nuovo percorso

Il nuovo consiglio direttivo si è riunito martedì 27 gennaio per l’assegnazione delle cariche sociali. Daniela Fanelli è stata confermata presidente, Francesco Mignani vicepresidente, Andrea Pennaforti tesoriere e Lucia Valtopini segretaria. Completano il gruppo i consiglieri Fabio Cedraro, Valentina Fabbri, Simona Guercini, Federica Mariani Marini, Monia Pelafiocche, Francesco Speziali e Romano Vescovi.

Verso la festa del tesseramento

Il consiglio appena insediato ha iniziato subito a lavorare alla definizione del programma annuale, che sarà presentato ufficialmente durante la prossima festa del tesseramento. Le prime indicazioni parlano di un calendario ricco di iniziative, con l’obiettivo di valorizzare la montagna, promuovere attività sociali e rafforzare il senso di comunità che da sempre caratterizza gli amici della montagna di Assisi.

Il nuovo ciclo si apre con entusiasmo, continuità e una rinnovata energia collettiva, segno di un gruppo che guarda avanti con determinazione.