Inaugurato ad Assisi “Rosarium”, nuovo spazio per gioielli artigianali

Maurizio Tini presenta una boutique all’insegna dell’arte orafa e della tradizione

Inaugurato ad Assisi – È stato aperto nei giorni scorsi ad Assisi “Rosarium”, un nuovo negozio dedicato ai gioielli artigianali nel cuore pulsante del centro storico della città. La realtà nasce dall’esperienza di Maurizio Tini, orafo dall’approccio creativo, che interpreta ogni suo gioiello come un racconto da indossare. Secondo quanto riportato dal comunicato a cui si fa riferimento, Tini desidera che chi sceglie i suoi pezzi possa portare con sé non solo un ornamento ma un vero e proprio frammento di bellezza e spiritualità propria del contesto assisano.

L’inaugurazione ha coinvolto cittadini, turisti e rappresentanti delle istituzioni locali, a testimonianza dell’interesse e dell’importanza attribuita alla nuova iniziativa. L’assessore al commercio ha evidenziato come l’apertura di “Rosarium” sia un segnale concreto di rilancio e di vitalità per il tessuto economico e culturale del centro storico, sottolineando come l’artigianato rappresenti un elemento chiave per Assisi.

Il nuovo punto vendita, rappresenta un importante spazio dove tradizione e creatività si incontrano, valorizzando il territorio attraverso opere di arte orafa di alta qualità. Per celebrare questo avvio, sabato dalle 10 alle 19 sarà in vigore una promozione del 10% su tutti i gioielli in oro e argento esposti, proseguendo la storia dell’artigiano nella città che rappresenta un significativo capitolo della sua carriera.