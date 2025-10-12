Intitolata Piazzale della Pace l’area antistante alla Rocca Maggiore

Il Sindaco: “Omaggio alla storica Marcia e appello costante di pace”

L’area antistante la Rocca Maggiore di Assisi, da sempre punto di arrivo della Marcia PerugiAssisi, è stato intitolato “Piazzale della Pace”. La targa è stata inaugurata oggi, all’arrivo della manifestazione, dal sindaco di Assisi Valter Stoppini, insieme al sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, al vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, alla presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi, al vicesindaco Veronica Cavallucci, all’assessore Francesca Corazzi.

Lo spazio era chiamato “Piazzale delle Libertà”, la Giunta comunale ha recentemente deciso di modificarne la denominazione per dedicarlo alla pace, come “omaggio alla storica Marcia e segno di speranza, in considerazione degli attuali perduranti e preoccupanti scenari di guerra, in diverse zone del mondo e delle disastrose conseguenze sulle popolazioni inermi”.

“Dedichiamo questa scelta – ha detto il primo cittadino – a tutti coloro che credono nella pace, che la costruiscono ogni giorno e non si arrendono all’indifferenza. La dedichiamo soprattutto ai giovani, perché ricordino che la pace non è scontata, ma va difesa e coltivata ogni giorno”.