Inutile e ridicolo privilegio, Francesca Elisei furiosa

AInutile e ridicolo privilegio, Francesca Elisei furiosa

“Al centro vaccinazione covid di Assisi ci sono posti riservati ai religiosi.Dopo la terza dose, in attesa dei 15 minuti di osservazione, mi sono fermata e mi sono chiesta se fossi religiosa.In effetti no.

E così sono rimasta in piedi con il cruccio di non essere abbastanza religiosa da meritarmi un posto a sedere”.

Tra il serio, il faceto e l’incazzato, la collega Francesca Romana Elisei, non glile manda a dire a chi ha predisposto dei posti riservati ai religiosi. Anzi rincara pure la dose, e ha perfettamente ragione: “Non mi pare – scrive sul suo profilo Facebook – di aver visto posti riservati a donne incinte, a disabili o ad anziani. Non c’è limite al ridicolo.”

Apriti cielo su Fb Meta si è scatenata la polemica contro chi, chissà per quale assurda ragione ha assegnato dei posti a religiosi e niente per l’altra metà del cielo.

E per finire sempre più indignata Francesca Romana Elisei chiede l’immediata rimozione di questo ridicolo privilegio.

Il fatto mi riporta indietro nel tempo quando, a Gubbio in occasione della visita dell’allora Capo dello Stato, Oscar Luigi scalfaro, accadde una cosa analoga.

Posti riservati a sedere per parlamentari e EX PARLAMENTARI, e niente per i partigiani. Ce n’era ancora qualcuno in vita./il direttore, Marcello Migliosi