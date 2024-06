La Basilica di Assisi celebra il capo restauratore Sergio Fusetti per i 50 anni di carriera

Il Sacro Convento di Assisi e la Galleria Nazionale dell’Umbria hanno organizzato due giornate di studi per rendere omaggio al prof. Sergio Fusetti, capo restauratore e responsabile dell’Ufficio tecnico della Basilica di Assisi, in occasione del suo cinquantesimo anno di carriera.

L’iniziativa, svoltasi presso la Sala Cimabue del Centro convegni Colle del Paradiso del Sacro Convento, si è sviluppata attorno alla mostra dedicata al Maestro di San Francesco, l’artista ignoto che ha affrescato la navata della chiesa inferiore della Basilica di San Francesco, attualmente in corso presso il Museo perugino.

Durante la seconda giornata di studi, fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, ha espresso la propria gratitudine per il rapporto instaurato tra il Sacro Convento e la Galleria Nazionale dell’Umbria negli ultimi anni, avviato dall’allora Custode fra Mauro Gambetti e dal direttore Marco Pierini. Moroni ha sottolineato l’importanza di riconoscere il valore della Basilica non solo come museo, ma anche come capolavoro d’arte e di spiritualità, di cui Fusetti è pienamente consapevole.

Nel suo intervento, Moroni ha sintetizzato l’opera del maestro Fusetti in quattro parole chiave: competenza, professionalità, amore e passione. Competenza e professionalità acquisite sul campo e perfezionate nel tempo, a contatto con i capolavori d’arte della Basilica. Amore e passione per il proprio lavoro e per la bellezza che riesce a trasmettere. A questi si aggiunge il profondo rispetto per l’istituzione che la Basilica rappresenta e per coloro che la animano.

Anche il card. Mauro Gambetti, OFMConv, già Custode del Sacro Convento, ha partecipato al pranzo festivo organizzato per l’anniversario di Fusetti. Infine, la Città di Assisi, rappresentata dalla sindaca Stefania Proietti, ha reso omaggio al prof. Fusetti, che ha offerto ai presenti una guida d’eccezione della chiesa inferiore della Basilica.

Questa celebrazione testimonia il riconoscimento dell’importanza del lavoro svolto da Sergio Fusetti negli anni, nella conservazione e valorizzazione dei capolavori artistici della Basilica di Assisi, un impegno che ha contribuito a preservare il patrimonio culturale e spirituale di questo luogo emblematico.