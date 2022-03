Chiama o scrivi in redazione

La Virtus Assisi vince il derby contro il Todi al PalaSir

La Virtus Assisi vince il derby contro il Todi al PalaSir di Santa Maria degli Angeli e continua la propria stagione in maniera decisa.

Fonte Ufficio Stampa

Virtus Assisi

Nel primo quarto le squadre si fronteggiano a vicenda, partita equilibrata ma meglio i padroni di casa. Alla prima sirena Virtus Assisi 14 e Todi 8, bene Meccoli e Peychinov. Nel secondo quarto la gara non cambia, la Virtus Assisi spinge sull’acceleratore. 21-7 a 7 minuti dalla pausa lunga, buona la prestazione personale di Giacomo Capezzali. Finisce 34-20.

Al rientro in campo la Virtus è concentrata e non si lascia sfuggire il match. 39-26 quando mancano 5 minuti al termine della terza frazione di gioco. La Virtus gioca con un’ottima prestazione corale e convince: 50-31 e massimo vantaggio alla fine del tempo. Nell’ultimo quarto i padroni di casa amministrano di squadra. 55-41 a 5 dal termine, con Todi che prova a risalire e dimezzare lo svantaggio. Finisce 64-54, per la squadra di Gianmarco Piazza una vittoria convincente.

Virtus Assisi – Basket Todi 64-54

Assisi: Capezzali G. 12, Santantonio 2, Papa ne, Provvidenza 6, Capezzali T. 10, Meccoli 14, Peychinov 17, Iovene ne, Zefi ne, Landrini 3. All. Piazza

Todi: Pagliari, Trastulli 15, Oboichuk, Chinea G. 6, Marcante 3, Karapetrovic, Marzullo 4, Peralta 24, Chinea N., Tchernev 2. All. Olivieri

Parziali: 14-8, 20-12, 16-11, 14-23.

Progressivi: 14-8, 34-20, 50-31, 64-54.

Usciti per 5 falli: Santantonio (Assisi)