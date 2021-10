Mauro Casciola, Pd Assisi, la vittoria al primo turno è magica

L

Abbiamo parlato alle persone e i grandi risultati

a vittoria ottenuta al primo turno contro la destra al gran completo è un grandissimo risultato. Come Partito Democratico di Assisi eravamo convinti di aver affrontato la campagna elettorale nella maniera giusta, mantenendo sempre bassi i toni e senza cadere in provocazioni.ottenuti dai nostri candidati, giovani e meno giovani,che se cinque anni fa era competente ma nuovo alla politica oggi ha maturato anche quell’esperienza in più. Siamo riusciti a crescere in termini percentuali (+1.5% circa) dalle ultime elezioni a dimostrazione del fatto che il lavoro di questi cinque anni è stato premiato.

di Mauro Casciola

Segretario Partito Democratico di Assisi

Siamo ancora il primo partito di Assisi, sempre più convinti che Stefania Proietti sia la persona giusta per il nostro territorio. Apprezziamo e condividiamo l’impronta che ha dato il sindaco, puntando sulla continuità, la squadra e le competenze. Continuità e competenze necessarie per portare avanti i progetti già avviati e in fase di programmazione. Insieme a lei e alla coalizione vogliamo portare avanti quella visione del territorio su cui da tempo stiamo lavorando. Siamo sicuri che con questa squadra e con Stefania, ci riusciremo!