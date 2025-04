Memorial Gaucci: [Foto Gallery] a maggio il tributo al Perugia degli anni d’oro

Il 24 maggio allo Stadio degli Ulivi il triangolare amarcord

Si terrà sabato 24 maggio allo Stadio degli Ulivi di Assisi, con inizio alle ore 14, la nuova edizione del Memorial Luciano Gaucci, evento sportivo e commemorativo dedicato all’ex presidente del Perugia Calcio, figura centrale nella storia del club negli anni ’90 e 2000. La manifestazione, che l’anno scorso ha riscosso grande successo, si ripropone quest’anno in una formula potenziata, con una partecipazione più ampia di ex protagonisti e una preparazione curata nei dettagli.

In programma un triangolare con tre squadre: i Grifoni 1991-2000, i Grifoni 2001-2004 e la formazione mista Assisi & Friends. Ogni match si disputerà sulla distanza di 25 minuti, in una cornice pensata per celebrare i volti e le gesta di un’epoca calcistica che ha lasciato il segno nei cuori dei tifosi.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si è svolta nella mattinata odierna presso la Sala della Conciliazione di Assisi, con la partecipazione di autorità politiche, ex calciatori e dirigenti sportivi legati al periodo d’oro del club umbro.

Le autorità istituzionali hanno sottolineato il valore simbolico dell’evento:

Il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, ha dichiarato: «Tornano alla mente immagini di quando ero giovane. Sarà una giornata intensa per le emozioni che ci riporteranno indietro nel tempo».

L’assessore allo Sport, Veronica Cavallucci, ha ricordato i benefici della rinnovata collaborazione con l’Assisi Calcio: «Abbiamo riportato il pubblico allo stadio. Questa sarà una festa per tutti noi, e un modo per valorizzare il nostro impegno nello sport».

Presente anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che ha offerto una testimonianza personale: «Andavo allo stadio con mio nonno. Quei momenti e quei valori vivono ancora. Luciano Gaucci e la sua squadra ci hanno trasmesso un senso profondo di appartenenza».

Il figlio dell’ex patron, Riccardo Gaucci, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e in particolare Fabrizio Miccoli, per l’impegno dimostrato: «Quest’anno abbiamo potuto organizzare l’evento con più tempo a disposizione. Sono certo sarà una giornata di sport indimenticabile in onore di mio padre».

Proprio Miccoli, che ha giocato a Perugia dopo un passaggio alla Juventus, ha raccontato: «All’inizio non volevo venire perché ero stato alla Ternana, ma Luciano fece di tutto per portarmi a Perugia. Quando nacque mia figlia, mi mandò un mazzo di fiori. È un gesto che non dimentico».

Tra gli altri protagonisti della conferenza, anche l’ex tecnico Walter Novellino, che ha ribadito quanto debba a Gaucci: «Mi ha lanciato come allenatore. Non era un presidente come gli altri: passionale, ma mai invadente nelle scelte tecniche. Gli devo molto».

Giovanni Cornacchini, attaccante simbolo di quegli anni, ha ricordato un episodio che racconta lo stile motivazionale dell’ex presidente: «Dopo una settimana passata a recuperare da un infortunio, segnai quattro gol al Como. Luciano mi disse che era tutto calcolato per motivarmi. Era un personaggio unico, manca al calcio di oggi».

Anche Gianluca Colonnello, protagonista dello storico spareggio di Reggio Emilia del 1998, ha riportato alla memoria il rigore decisivo segnato proprio in quella circostanza: «Ne avevo battuti pochissimi in carriera. Cambiai lato all’ultimo momento e spiazzai il portiere. Non so nemmeno io come ci riuscii. La settimana prima non dormivo per la tensione».

La giornata del 24 maggio promette dunque di essere più di una semplice rievocazione sportiva: sarà un’occasione per ritrovare il filo di una narrazione calcistica e umana che ha lasciato tracce profonde. Secondo le stime, saranno presenti circa 70 ex giocatori, ma sono moltissimi coloro che avrebbero voluto partecipare, a testimonianza del legame che Gaucci aveva saputo costruire nel tempo.

Calendario dell’evento

Assisi – Stadio degli Ulivi

Sabato 24 maggio 2025

Ore 14:00 – Memorial Luciano Gaucci

⚽ Triangolare: Grifoni 1991-2000, Grifoni 2001-2004, Assisi & Friends

L’evento si configura come un tributo alla memoria, ma anche come un momento di coesione tra città, sportivi e tifosi. L’organizzazione punta a mantenere vivo nel tempo lo spirito di un calcio fatto di passione, identità e appartenenza, tutti valori che Luciano Gaucci ha incarnato con determinazione e carisma.

Per l’occasione sono state riprodotte anche le maglie storiche dei giocatori più rappresentativi, come Cornacchini, Miccoli e Colonnello, tutti presenti all’incontro di presentazione. L’obiettivo dichiarato è fare del Memorial un appuntamento fisso, in grado di rinnovarsi ogni anno e trasmettere la memoria sportiva alle nuove generazioni.