Morto Giovanni Cianetti, un pilastro per la città di Assisi

La città ricorda l’ex amministratore, professionista e politico

La città di Assisi è in lutto per la perdita di Giovanni Cianetti, ex consigliere comunale e assessore, figura di spicco della comunità. Il sindaco Valter Stoppini, interpretando il sentimento di tutta l’amministrazione, ha espresso un profondo cordoglio per la sua scomparsa. Cianetti è stato un punto di riferimento per i suoi concittadini, distinguendosi sia per il suo impegno politico che per la sua attività professionale.

Il sindaco lo ha ricordato con parole di grande stima, sottolineando il suo contributo indelebile al bene comune. La sua memoria rimarrà viva non solo per l’impegno in politica, ma anche per la sua umanità e il suo carattere affabile. Stoppini ha evidenziato in particolare il suo sorriso autentico, la sua prontezza nel rispondere alle sfide e la sua curiosità genuina nei confronti del prossimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. L’intera giunta comunale si stringe con affetto attorno alla famiglia di Cianetti, unendosi al dolore per una perdita che tocca profondamente la città. Il suo lascito morale e professionale rimarrà un faro per chi ha avuto l’onore di conoscerlo e per le future generazioni. La sua visione lungimirante e il suo spirito di servizio sono esempi per tutti.