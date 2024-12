Natale ad Assisi: proiezioni luminose ispirate al “Cantico delle Creature”

Natale ad Assisi – L’edizione 2024 di Natale ad Assisi si preannuncia come un’esperienza straordinaria, unendo tradizione e innovazione con oltre 200 iniziative previste dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Il programma si sviluppa in un mese ricco di eventi culturali, musicali e artistici, con un focus particolare sul Cantico delle Creature di San Francesco, per celebrare l’ottavo centenario della composizione del primo testo poetico in volgare italiano.

Una delle principali attrazioni sarà la serie di spettacolari proiezioni di luce, che trasformeranno le facciate di chiese e monumenti di Assisi in vere e proprie opere d’arte. Le immagini, realizzate grazie all’impiego di intelligenza artificiale e alla collaborazione tra grafici, storici dell’arte e lighting designer, riproporranno scene tratte dal Cantico delle Creature. Queste proiezioni si articoleranno in sette fasi, ognuna dedicata a un elemento simbolico del testo di San Francesco, come il Fuoco, l’Acqua, il Sole e la Luna, che saranno proiettati rispettivamente sulla Basilica di Santa Maria degli Angeli, sul Sacro Tugurio di Rivotorto, sulla Basilica di Santa Chiara e sulla Cattedrale di San Rufino.

Le installazioni, che utilizzeranno oltre 330.000 punti luminosi distribuiti su diverse aree di Assisi, si caratterizzeranno per l’utilizzo di luci LED a basso impatto energetico, in linea con il progetto di sostenibilità ambientale dell’evento. 600 metri di tubi luminosi decoreranno le principali vie del centro storico, con immagini a tema che rappresentano le strofe del Cantico delle Creature. A completare l’atmosfera natalizia, verranno installati due grandi alberi luminosi in Piazza del Comune e a Santa Maria degli Angeli, oltre a una scenografica installazione animata da oltre 3.000 lampadine in Piazza del Comune, raffigurante la scritta “AsSÌsi” con un “Sì” tridimensionale racchiuso in una palla di Natale.

Il programma di Natale ad Assisi include anche eventi musicali di rilievo. Tra questi, il festival DeMusicAssisi Winter Edition dal 27 al 29 dicembre, che celebrerà la musica medievale con concerti gratuiti e laboratori, e il concerto di gospel del 2 gennaio, con la partecipazione del Benedict Gospel Choir, celebre coro proveniente dagli Stati Uniti. Il 31 dicembre, in Piazza del Comune, si terrà una grande festa di Capodanno, con un live show della band umbra Panic Funk, mentre il 6 gennaio sarà il giorno della tradizionale festa della Befana, con la calata dalla Torre di Assisi.

Inoltre, il centro storico di Assisi ospiterà numerosi mercatini natalizi, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e tipici, mentre il Trenino del Natale e la Casa di Babbo Natale offriranno attrazioni per i bambini. Le frazioni di Armenzano, Petrignano e Tordandrea vedranno la presenza dei tradizionali presepi viventi, con un servizio navetta gratuito per i visitatori.

Fabrizio Leggio, assessore al turismo del Comune di Assisi, ha sottolineato l’importanza di questo evento come un “prodotto turistico consolidato, che offre una proposta completa per ogni tipo di visitatore”. L’obiettivo, ha aggiunto Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, è quello di proiettare Assisi e l’Umbria nel grande Giubileo del 2025, dando un messaggio universale di pace e speranza attraverso la potenza della luce e della musica.

L’intero programma del Natale ad Assisi si sviluppa in un contesto di grande partecipazione comunitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle realtà culturali e turistiche regionali, che lavorano insieme per offrire un’esperienza unica, che celebra la bellezza, la spiritualità e la cultura di una delle città più emblematiche d’Italia.