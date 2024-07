Piano strade 4 bis iniziati i lavori per la manutenzione straordinaria della viabilità

Sono iniziati i lavori tra Assisi e Santa Maria degli Angeli, per la precisione in via Goethe e via Hippolythe-Taine, dove nell’ambito del Piano Strade 4 Bis, sarà asfaltato il manto stradale e messa in sicurezza la carreggiata.

Intanto è stata completamente riasfaltata piazza Innocenzo III, dietro al palazzo del Capitano del Perdono, e in giornata è stata sistemata anche la segnaletica dal momento che lo spazio è riservato a parcheggio.

Si tratta di lavori di manutenzione che, nei programmi dell’amministrazione comunale, toccheranno oltre Santa Maria altre frazioni come Rivotorto, Capodacqua, Torchiagina, Palazzo e Petrignano.

“Con un cronoprogramma dettagliato – spiegano il sindaco Stefania Proietti e il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla viabilità – stiamo intervenendo su tutte le strade che necessitano di manutenzione. Rendere la viabilità cittadina funzionale e sicura è sempre stata una priorità di quest’amministrazione e lo dimostra anche l’impegno economico su questo versante profuso nel precedente mandato. Le risorse impiegate per i 4 Piani Strade sono state 3 milioni e 650 mila euro, a queste si aggiungono 500 mila previsti per il Piano Strade 4 Bis”.

“Continuiamo a reperire fondi – aggiungono i vertici del Comune – da destinare agli interventi più urgenti, senza dimenticare le strade di montagna duramente colpite dai nubifragi dell’anno scorso”. A proposito di quest’ultime, va ricordato che il Comune ha stanziato un milione di euro per il primo stralcio del Piano Strade di Montagna ed entro agosto riaprirà a senso unico alternato il tratto di strada tra San Presto e Sant’Anna chiuso a causa di una frana dovuta all’alluvione.

Intervento che costituirà un primo passo in considerazione delle condizioni di assoluto disagio per la popolazione in quanto successivamente, con parte del milione di euro del primo stralcio, si interverrà su questo stesso tratto con la sistemazione definitiva del versante. Le altre risorse del primo stralcio saranno utilizzate per sistemare la strada prima e soprattutto dopo il Santuario Tre Fossi verso Santa Maria di Lignano – circa 5 km- e anche alcuni tratti delle strade a Pieve San Nicolò: reperite le risorse a bilancio con mutuo, i tempi tecnici prevedono l’affidamento dei lavori alla ditta entro l’anno, e l’inizio dei lavori i primi mesi del 2025.