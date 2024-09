Presentazione libro sul Canto Gregoriano ad Assisi: l’evento il 28 settembre

Sabato 28 settembre, alle ore 19:30, si terrà presso la Sala della Spogliazione ad Assisi un importante evento culturale: la presentazione del libro “De Gregoriano – Lineamenti storico-musicali del Canto Gregoriano”, scritto dal musicista salentino Giuseppe Lattante. L’opera, edita da Milella di Lecce, è sostenuta dal contributo del Frantoio Acetaia Calogiuri – Vin Cotto di Lizzanello, ed è un’analisi storico-musicologica di grande valore pedagogico. Il volume offre una panoramica sull’evoluzione millenaria del canto gregoriano, che ha superato numerose sfide storiche per giungere fino ai giorni nostri.

Il libro rappresenta un’opportunità per ripercorrere la storia di questo canto sacro, uno dei più antichi nella tradizione musicale occidentale. Durante la presentazione, interverranno diversi esperti del settore. A dare il saluto iniziale sarà fra’ Marco Gaballo, rettore del Santuario della Spogliazione. A dialogare con l’autore saranno il gregorianista e direttore della Corale Porziuncola padre Matteo Ferraldeschi, il musicologo Galliano Ciliberti, docente presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, e Emilio Mastropasqua, dottorando di ricerca all’Università “Aldo Moro”.

A rendere l’evento ancora più suggestivo sarà l’esibizione del gruppo vocale Seraphici Cantores, diretto da padre Ferraldeschi, che eseguirà alcuni brani tratti dal repertorio gregoriano. Questa performance offrirà ai presenti la possibilità di immergersi nelle atmosfere create dalle antiche melodie, rivivendo il fascino e la spiritualità del canto gregoriano.

Durante l’incontro, Giuseppe Lattante ha espresso la sua soddisfazione per la scelta del luogo della presentazione: “È per me motivo di grande gioia e onore presentare il mio lavoro in un contesto così significativo come quello di Assisi, luogo legato a San Francesco, patrono d’Italia e simbolo di una tradizione spirituale universale. In particolar modo, Assisi ha per me un valore simbolico molto forte, essendo una terra in cui ho potuto approfondire e vivere in prima persona lo studio del canto gregoriano, una tradizione che considero un tesoro prezioso da custodire”.

L’autore ha voluto inoltre ringraziare calorosamente fra’ Marco Gaballo e fra’ Maurizio Lenti per l’ospitalità e l’organizzazione dell’evento. Ha poi sottolineato il contributo dei relatori, che offriranno spunti di riflessione attraverso i loro interventi sul suo lavoro, e ha rivolto un ringraziamento particolare ai Seraphici Cantores per la loro esecuzione delle melodie gregoriane.

L’evento è organizzato dall’Associazione Salicus aps di Lecce, in collaborazione con il Santuario della Spogliazione e la Corale Porziuncola della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. L’ingresso è gratuito, offrendo così a tutti gli interessati l’opportunità di partecipare a una serata che promette di essere un viaggio nel tempo attraverso la musica sacra, con un focus sulla storia e sull’importanza del canto gregoriano.

La presentazione rappresenta un’occasione non solo per conoscere più da vicino il lavoro di Lattante, ma anche per riflettere sul ruolo del canto gregoriano nella tradizione musicale e spirituale. Il libro, attraverso una narrazione ricca di dettagli storici e analisi musicologiche, si propone come uno strumento utile per studiosi, appassionati di musica sacra e chiunque voglia approfondire la conoscenza di un repertorio che ha segnato profondamente la storia della musica occidentale.

La serata del 28 settembre sarà dunque un momento di cultura, spiritualità e musica, in un contesto di grande suggestione come quello della Sala della Spogliazione, ad Assisi, un luogo intriso di storia e fede, perfetto per ospitare un evento dedicato a una delle forme musicali più antiche e affascinanti del nostro patrimonio culturale.