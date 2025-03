Restituzione della Basilica di Santa Maria degli Angeli al popolo

Un evento che celebra la storia e la spiritualità della Porziuncola

Il 25 marzo 2025, giorno che segna il 25° anniversario della posa della prima pietra della Basilica di Santa Maria degli Angeli, la comunità dei Frati Minori organizza una serie di eventi per celebrare la restituzione della Basilica al popolo di Dio. In questo giorno speciale, che coincide anche con la Festa dell’Annunciazione, la Basilica, uno dei più importanti luoghi di culto della Chiesa Cattolica, riapre le sue porte ai fedeli, in una celebrazione che vuole essere un tributo alla sua straordinaria storia, al suo valore spirituale e artistico.

Questa storica Basilica è un autentico scrigno di spiritualità, arte e cultura, costruita tra il 1569 e il 1679 su progetto dell’architetto Galeazzo Alessi. La sua posizione, infatti, non è casuale: la Basilica protegge la Porziuncola, una piccola cappella che nel 1209 vide la nascita dell’Ordine dei Frati Minori, fondato dal San Francesco d’Assisi dopo la sua esperienza mistica. Nel corso dei secoli, la Porziuncola è diventata simbolo di speranza e di perdono, testimoniando il profondo legame tra la figura di San Francesco e il concetto di misericordia divina.

Il restauro e la necessità dei lavori

La Basilica, che nel corso dei secoli ha subito diverse trasformazioni e danneggiamenti, è stata particolarmente provata dal sisma del 1997 e, in particolare, dal devastante terremoto del 2016. In risposta alla necessità di restauro e consolidamento, nel 2023 sono iniziati lavori di grande portata, che hanno riguardato l’intervento sulla Cupola, il consolidamento dei dipinti murali nelle cappelle laterali e il restauro dell’altare di San Pietro in Vincoli.

Grazie a questi interventi, la Basilica ha ritrovato il suo antico splendore e, nel contesto dell’Anno Santo 2025 e dell’VIII Centenario della composizione del Cantico delle Creature, rappresenta una delle più significative testimonianze di arte sacra e di spiritualità francescana. La celebrazione della sua restituzione è dunque un momento di grande significato per tutti i fedeli e i visitatori di Assisi.

Il programma dell’evento

A partire dalle 16:00 del 25 marzo 2025, si terrà un evento che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e la conduzione della giornalista Francesca Fialdini, nota per il suo impegno e la sua passione per la cultura e la spiritualità. Durante l’incontro, si discuteranno gli interventi di restauro realizzati sulla Basilica e il loro significato storico e culturale. La giornalista modererà un dialogo coinvolgente tra esperti, tra cui Costantino D’Orazio, Direttore dei Musei Nazionali dell’Umbria, che approfondirà il valore artistico della Basilica e l’importanza dei suoi affreschi e delle sue opere.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato dalla presentazione intitolata “Nuove luci sulla Porziuncola”, in cui Costantino D’Orazio offrirà una narrazione affascinante sulla storia e l’arte della Basilica, accompagnato dalla Corale Porziuncola della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, diretta da Fr. Matteo Ferraldeschi. La musica, con l’accompagnamento all’organo di Jacopo Zembi, completerà l’esperienza, creando un’atmosfera spirituale ed emozionante per tutti i presenti.

Un momento conviviale

L’evento si concluderà con un momento conviviale di degustazione, che avrà luogo in Piazza della Basilica. Questo sarà un’occasione per i partecipanti di socializzare e approfondire il significato dell’evento, in un clima di festa e di condivisione. Un’opportunità unica per vivere la spiritualità e la cultura della Basilica di Santa Maria degli Angeli in modo diretto e coinvolgente.

Invito alla conferenza stampa

Inoltre, giornalisti e uffici stampa sono invitati a partecipare alla conferenza stampa che si terrà il 25 marzo 2025, alle 12:00, presso il Refettorietto della Basilica. Durante la conferenza, verranno forniti ulteriori dettagli sul programma e sugli interventi di restauro. Il pubblico potrà scaricare il programma completo dell’evento dalla pagina ufficiale dell’iniziativa.

L’evento del 25 marzo 2025 rappresenta dunque una tappa fondamentale nella storia della Basilica di Santa Maria degli Angeli e della Porziuncola, un simbolo di fede e di bellezza che continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. La sua restituzione al popolo rappresenta un segno tangibile di speranza e di rinascita per la città di Assisi e per l’intera comunità cristiana.