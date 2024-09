Rudy Zerbi conduce il Festival ProSceniUm ad Assisi

Il 26 ottobre 2024, il Teatro Lyrick di Assisi ospiterà la sesta edizione di “ProSceniUm, Festival della canzone d’autore Città di Assisi” e “Memorial Cristian Parisi”. A presentare l’evento sarà Rudy Zerbi, noto conduttore e giudice di programmi televisivi di grande successo, affiancato da Loredana Torresi, cantante e vocal coach.

Rudy Zerbi, un volto affermato della televisione italiana, ha guadagnato notorietà per il suo ruolo di giudice e coach in show come “Amici di Maria De Filippi” e “Italia’s Got Talent”. La sua carriera è iniziata nel mondo della musica come produttore discografico per Sony Music, dove ha collaborato con artisti di fama, tra cui Laura Pausini, Gianni Morandi e Biagio Antonacci. Oltre alla sua attività televisiva, Zerbi è anche uno degli speaker di Radio Deejay, dove conduce un programma durante i weekend con Laura Antonini. Nonostante la sua reputazione di giudice severo, chi lo conosce bene lo descrive come una persona empatica, sempre pronta a supportare i giovani artisti nel loro cammino verso il successo.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro e include un’orchestra ritmo sinfonica, diretta dal maestro Paolo Ciacci, che accompagnerà i dieci finalisti nella loro esibizione dal vivo. Questo evento rappresenta una piattaforma significativa per i talenti emergenti della musica cantautoriale, offrendo loro l’opportunità di esibirsi in un contesto prestigioso e di ricevere visibilità nazionale.

“ProSceniUm” è realizzato con il patrocinio di enti importanti come la Regione Umbria, l’Assemblea Legislativa dell’Umbria e la Provincia di Perugia, in collaborazione con la Città di Assisi e la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). Inoltre, riceve il supporto di varie istituzioni locali, tra cui Nuovo Maie per i diritti degli artisti, la BCC di Spello e del Velino, CNA Umbria, la Camera di Commercio dell’Umbria e la Fondazione Perugia. Anche Radio Subasio partecipa come radio ufficiale del festival, contribuendo alla diffusione e alla promozione dell’evento.

La sesta edizione di “ProSceniUm” promette di essere un momento di grande intensità emotiva e musicale, celebrando la creatività dei giovani artisti e la bellezza della canzone d’autore. Tutti gli appassionati di musica sono invitati a partecipare e a sostenere i finalisti che si esibiranno sul palco.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile visitare il sito ufficiale di ProSceniUm: www.prosceniumfestival.it

Non perdere l’occasione di assistere a un festival che celebra la musica e i talenti emergenti, un evento imperdibile per tutti gli amanti della canzone d’autore.