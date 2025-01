Stefania Proietti celebra i suoi 50 anni con gratitudine e affetto

Stefania Proietti – Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, ha celebrato il suo cinquantesimo compleanno il 5 gennaio 2025, condividendo sui social un sentito messaggio di gratitudine verso coloro che hanno arricchito la sua vita. In un post emozionante, la presidente ha ringraziato i propri cari, i cittadini umbri e la comunità di Assisi, città che considera il fulcro della sua esistenza personale e professionale.

“Il 5 gennaio 2025 ho compiuto 50 anni! Un compleanno specialissimo, e il sentimento che mi pervade è la gratitudine”, ha scritto Proietti, rivolgendo un pensiero profondo ai genitori e ai nonni che le hanno donato la vita, esprimendo riconoscenza per le esperienze vissute e per la possibilità di contribuire ogni giorno al bene della comunità.

L’affetto e il sostegno della famiglia rappresentano per la presidente un punto cardine della sua esistenza. “Sono infinitamente grata a chi mi accompagna ogni giorno: la mia famiglia, mio marito Giuseppe Tiradossi, i nostri figli, i nostri genitori, i familiari e gli amici che mi sono sempre vicini. La loro presenza è un calore e un sostegno quotidiano irrinunciabile”, ha sottolineato.

Un capitolo speciale è stato dedicato alla città di Assisi, che Proietti ha definito “amatissima”. Qui la presidente è nata, cresciuta e ha costruito una parte importante della sua identità. “Ad Assisi e agli Assisani tutti, nessuno escluso, sarò sempre grata. Continuerò a prendermi cura di questa città fino all’ultimo giorno della mia vita, perché di Assisi vivo”.

Nel messaggio, la presidente ha anche espresso profonda gratitudine ai cittadini umbri, che le hanno affidato l’incarico di rappresentare la regione. Ha ringraziato per la fiducia e l’entusiasmo dimostrati, ribadendo il suo impegno a rappresentare un’Umbria unita, radicata nelle sue tradizioni e proiettata verso il futuro.

Proietti ha inoltre voluto riconoscere il contributo di tutti coloro che hanno attraversato il suo cammino, descrivendo la vita come una trama collettiva in cui ogni incontro è fondamentale. “Noi soli siamo persi, ma insieme siamo forza, vita e coraggio. Ciascuno di voi è importante per me”, ha scritto, sottolineando l’importanza della solidarietà e della cooperazione.

Il messaggio si è chiuso con un pensiero rivolto a tutti coloro che l’hanno omaggiata in occasione del suo compleanno. “Grazie per ogni augurio ricevuto, per ogni fiore, per ogni sguardo, per ogni pensiero e per ogni preghiera. Vi voglio tantissimo bene!”, ha concluso con affetto.

Con questa celebrazione, Stefania Proietti non ha solo festeggiato una tappa importante della sua vita, ma ha anche ribadito i valori che guidano il suo operato: l’amore per la famiglia, la dedizione alla comunità e la gratitudine per le opportunità ricevute.

Questo cinquantesimo compleanno rappresenta per la presidente dell’Umbria non solo un momento di bilancio, ma anche un’occasione per rinnovare il suo impegno verso gli altri, trasformando la gratitudine in azioni concrete.