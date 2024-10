Tanti ospiti per ProSceniUm, Festival della canzone d’autore

Tanti ospiti per ProSceniUm – La sesta edizione di ProSceniUm, Festival della canzone d’autore Città di Assisi, si terrà sabato 26 ottobre presso il Teatro Lyrick di Assisi. Tra gli ospiti che animeranno la serata ci saranno nomi illustri della scena musicale e televisiva, tra cui Glennis Grace, Fabrizio Moro, Simona Bencini, Claudio Cecchetto e Marino Bartoletti. L’evento principale avrà inizio alle ore 21, mentre il giorno successivo, domenica 27 ottobre, si terrà il Dopo Festival presso il Centro Commerciale Collestrada, a partire dalle ore 17.

Il ProSceniUm, oltre a celebrare la canzone d’autore italiana, comprende anche il Memorial Cristian Parisi, un concorso riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale. Durante la serata di sabato, i 10 finalisti del concorso si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra ritmo sinfonica diretta dal maestro Paolo Ciacci. Tra i giurati chiamati a valutare le performance, oltre a Claudio Cecchetto, ci sarà per la prima volta anche Marino Bartoletti, giornalista e conduttore televisivo noto per il suo coinvolgimento nel mondo musicale e sportivo. A loro si uniranno altri esperti del settore come Alessandro Bracci, Beppe Dati, Emilio Munda, Piero Romitelli e Frate Alessandro Brustenghi.

A presentare l’evento principale sarà Rudy Zerbi, uno dei volti più noti della televisione italiana, famoso per il suo ruolo di giudice in numerosi talent show. Al Dopo Festival di domenica, la conduzione sarà invece affidata a Alex Belli, attore e personaggio televisivo, affiancato dalla co-conduttrice Loredana Torresi.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà l’esibizione di Glennis Grace, che si esibirà per la prima volta in Italia. La cantante olandese è conosciuta per la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dei Paesi Bassi e per la sua voce potente, spesso paragonata a quella di Whitney Houston. Grace è apprezzata per la sua capacità di esprimere forti emozioni nei brani che interpreta, facendo uso di tecniche vocali avanzate come vibrati e variazioni dinamiche.

Oltre a Glennis Grace, saliranno sul palco anche Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo 2018 insieme a Ermal Meta con la canzone “Non mi avete fatto niente”, e Simona Bencini, cantante della band Dirotta su Cuba, che ha caratterizzato la scena musicale italiana negli anni ‘90 con il suo mix di funk, soul e pop. Bencini è stata recentemente giudice nel programma televisivo “All Together Now”, trasmesso su Canale 5.

Un altro ospite di rilievo sarà Claudio Cecchetto, noto produttore discografico e talent scout che ha condotto importanti manifestazioni musicali come il Festival di Sanremo e il Festivalbar. Cecchetto avrà il ruolo di giurato al ProSceniUm, affiancato da Marino Bartoletti, il quale è autore del celebre “Almanacco del Festival di Sanremo”.

Un momento particolare della serata sarà dedicato alla consegna di un premio speciale per il miglior testo in memoria di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh. Il riconoscimento sarà assegnato dalla moglie di D’Orazio, Tiziana Giardoni, in ricordo del musicista scomparso.

I biglietti per il ProSceniUm sono già disponibili su ticketitalia.com.