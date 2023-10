Vincitori del Premio Artistico-Letterario San Francesco

Vincitori del Premio – Gli studenti della scuola Frate Francesco di Assisi hanno ricevuto riconoscimenti a Albano Laziale durante la cerimonia di premiazione del Premio Artistico-Letterario “San Francesco – Insieme per la pace – Aps.” Questo premio, suddiviso in tre categorie (grafica, poesia e saggistica), celebra la figura e i valori di San Francesco d’Assisi.

Ecco i nomi dei vincitori provenienti da Assisi:

Categoria Grafica: Arcangelo De Oliveira Rodrigues (I D), Elena Buono (I D), Lorenzo Zolli (I A)

Categoria Poesia: Roberto Leggio (II B), Olivia Migliosi (II B), Benedetta Battistelli (II B)

Categoria Saggistica: Aurora Trubbianelli (III C) e Alice Bartolucci (III C)

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione della presidente del consiglio comunale di Assisi, Donatella Casciarri, che ha portato i saluti del sindaco Stefania Proietti, della giunta e dei consiglieri comunali.

La presidente Casciarri ha sottolineato l’importanza del premio artistico-letterario, destinato a giovani tra gli 11 e i 14 anni, un’età cruciale in cui i valori fondamentali della vita devono essere trasmessi. Ha enfatizzato come San Francesco possa essere una guida preziosa per introdurre questi valori, tra cui la cura per i più deboli, la semplicità, l’amore per gli altri indipendentemente da razza, lingua o religione, il rispetto per la natura come fonte di vita, la solidarietà, la fratellanza e la pace.

La partecipazione di Assisi a questo premio ha un significato speciale, poiché San Francesco è sia il patrono d’Italia che un’icona culturale che continua a essere rilevante nelle sfide contemporanee della società.

Parlando delle sfide ambientali, la presidente Casciarri ha richiamato il “Cantico delle Creature,” che oltre a essere uno dei pilastri della letteratura italiana, rappresenta un inno alla bellezza della creazione e, al contempo, un manifesto per il rispetto dell’ambiente e dei suoi elementi costitutivi.

Infine, la presidente del consiglio comunale ha espresso gratitudine nei confronti degli studenti dell’Istituto comprensivo uno, scuola Frate Francesco, e di tutti gli istituti scolastici del territorio comunale, nonché nei confronti degli insegnanti, per la loro sensibilità nel partecipare a un premio dedicato al nostro Santo.