La Giornata Nazionale del Ringraziamento a Santa Maria degli Angeli

ASSISI (PG) – Si è svolta domenica scorsa, 10 novembre 2024, la 74ª Giornata Nazionale del Ringraziamento presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, evento organizzato dalla Coldiretti Umbria. L’iniziativa, che celebra il raccolto e chiede la benedizione per i nuovi lavori agricoli, ha visto la partecipazione di numerosi agricoltori, dirigenti e soci dell’associazione agricola. La giornata è stata caratterizzata dalla celebrazione della Santa Messa, presieduta da S.E. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, che ha accompagnato la processione offertoriale dei prodotti della terra, portati direttamente dagli agricoltori. Al termine della cerimonia, è stata celebrata la benedizione dei mezzi agricoli e dei numerosi coltivatori intervenuti.

Quest’anno, il tema scelto dai Vescovi italiani nel messaggio per la giornata è stato “La speranza per il domani: verso un’agricoltura più sostenibile”, argomento che ha animato anche una tavola rotonda svoltasi sabato scorso, 9 novembre, presso il Sacro Convento di Assisi. Durante l’incontro, il Presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, ha discusso dell’impatto delle politiche europee sul settore agricolo e ha sottolineato l’importanza di un modello agricolo che rispetti la sostenibilità economica e promuova il principio di reciprocità. Agabiti ha anche evidenziato l’importanza di garantire opportunità di lavoro ai giovani nel settore primario, come indicato nel messaggio dei Vescovi, che affermano: “Solo salvaguardando il terreno e, insieme, le attività agricole e gli agricoltori, può essere perseguito un uso dinamico ma sostenibile che limiti il consumo e lo spreco di territorio, tutelando al contempo la biodiversità e le produzioni alimentari.”

La Giornata del Ringraziamento è un appuntamento storico per Coldiretti, che lo celebra dal 1951 come momento di riflessione sulla realtà agricola e di conferma della sua matrice cattolica. Il Presidente regionale Albano Agabiti ha ricordato come la giornata sia un’occasione di festa ma anche un’opportunità per ribadire il ruolo strategico dell’agricoltura, considerando gli agricoltori come “produttori di cibo e custodi del territorio”.

In una riflessione sul contesto sociale ed economico, il Direttore di Coldiretti Umbria, Mario Rossi, ha sottolineato che la Giornata del Ringraziamento è profondamente legata alla storia di Coldiretti e rappresenta un momento di unità per tutti gli agricoltori, particolarmente significativo in tempi di difficoltà. “Questa giornata – ha dichiarato Rossi – è anche un’occasione per ricordare l’impegno di Coldiretti nella difesa del lavoro delle imprese agricole e delle eccellenze che producono”.

Inoltre, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difesa del Made in Italy agroalimentare, è stata organizzata una raccolta firme contro il cibo falso, promossa anche grazie al contributo degli imprenditori di Coldiretti Giovani Impresa e Donne Coldiretti Umbria. L’iniziativa punta a tutelare il reddito degli agricoltori e la salute dei consumatori, promuovendo un’agricoltura sana e di qualità.

Calendario eventi

Luogo Titolo evento Orario evento

Sacro Convento di Assisi Tavola rotonda sulla sostenibilità 9 novembre 2024, ore 17:00

Basilica di Santa Maria degli Angeli Santa Messa con benedizione dei mezzi agricoli 10 novembre 2024, ore 10:00

La Giornata Nazionale del Ringraziamento, come ogni anno, ha offerto un’opportunità per lanciare un importante messaggio di speranza e per porre l’accento sul futuro dell’agricoltura, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla protezione del nostro territorio.