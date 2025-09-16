Scoprire la natura del Bosco di San Francesco ad Assisi

Due giornate tra fauna, erbe e frutti antichi nel bosco

Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano propone due appuntamenti unici al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), per immergersi nella vita nascosta della natura. Domenica 21 settembre e il 5 ottobre 2025 il bosco si aprirà ai visitatori offrendo esperienze dedicate a flora e fauna locali, con passeggiate guidate, laboratori sensoriali e attività pensate per bambini, grazie alla collaborazione con WildUmbria, MuST, Italian Gekko Association – IGA (APS) e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi, come comunicato dal FAI.

La prima giornata, denominata Selvatica, è pensata per rivelare il volto meno conosciuto del bosco, quello degli animali che vivono tra foglie e cortecce, lontano dai sentieri principali. I partecipanti potranno seguire indizi e tracce alla scoperta di creature come l’insetto “stecco” o il geco, guidati da esperti naturalisti, in un’esperienza che unisce la curiosità alla conoscenza della biodiversità. Il percorso includerà anche laboratori per adulti e bambini e incontri con professionisti impegnati nella tutela delle specie protette sul territorio, tra cui il Servizio CITES dei Carabinieri e Michele Capitani, zoologo del Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto, che accompagnerà i visitatori nei diversi habitat del gatto selvatico.

Domenica 5 ottobre, invece, il focus si sposterà su erbe aromatiche e frutti antichi, permettendo di riscoprire bacche, piante e varietà dimenticate che un tempo caratterizzavano il paesaggio umbro. Passeggiate guidate e laboratori saranno curati da esperti che spiegheranno gli utilizzi tradizionali di questi elementi in cucina e in ambito farmaceutico. Una mostra pomologica, organizzata con la Fondazione Archeologia Arborea nella chiesa di Santa Croce, esporrà decine di frutti antichi come la mela conventina e la merangola, testimonianza del patrimonio agricolo regionale recuperato grazie alla collaborazione con Isabella Dalla Ragione, presidente della fondazione, come sottolinea il comunicato FAI.

Il percorso sensoriale nel bosco permetterà ai visitatori di entrare in contatto con i suoni della natura, osservare i colori, toccare le piante e percepirne gli odori, mentre esperti botanici come Aldo Ranfa e Chiara Proietti guideranno nella riconoscenza delle specie commestibili. Valentina Fuoco, agronomo F.I.P.P.O., presenterà il mondo degli oli essenziali e delle piante officinali, e l’erborista Elisabetta Pepponi accompagnerà in un viaggio tra le spezie, evidenziando le loro proprietà e il valore storico delle merci che hanno attraversato i continenti fino alla nostra tavola.

I visitatori potranno usufruire di ingressi a 9 euro, mentre gli iscritti FAI e i ragazzi dai 6 ai 18 anni avranno accessi ridotti a 6 euro, come indicato nel comunicato ufficiale della Fondazione. Il programma completo e gli orari delle attività sono disponibili sul sito del Bosco di San Francesco, con informazioni aggiuntive direttamente presso il complesso benedettino di Santa Croce ad Assisi (PG), via Ponte dei Galli, tel. 075 813157, email faiboscoassisi@fondoambiente.it.

Gli eventi, realizzati con il patrocinio della Città di Assisi, sono resi possibili grazie al sostegno di partner storici come Ferrarelle, Acqua Ufficiale della Fondazione, Pirelli, al fianco del FAI dal 2005, BRT, Delicius e Mitsubishi Electric, che con la loro collaborazione continuativa supportano progetti di tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Queste giornate nel Bosco di San Francesco offrono così un’occasione per vivere la natura con un approccio consapevole, educativo e partecipativo, permettendo di scoprire specie vegetali e animali poco note, comprendere l’importanza della loro tutela e riscoprire antiche varietà vegetali che raccontano la storia e la cultura del territorio umbro. L’iniziativa, come ricorda il FAI nel comunicato, coniuga la conoscenza scientifica con la possibilità di esperienze sensoriali, creando un legame diretto con l’ambiente e sensibilizzando grandi e bambini alla salvaguardia della biodiversità e del patrimonio naturale italiano.