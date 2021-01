Chiama o scrivi in redazione

Una coalizione progressista 2021 potrebbe appoggiare Stefania Proietti

di Lorenzo Cappezzali

Nel freddo di questi giorni la politica assisana va avanti con un confronto ampio e trasparente tra le forze politiche riformatrici con l’obiettivo di costruire una coalizione progressista 2021. Un redatto firmato da 21 persone (nomi in calce all’articolo), con lo scopo di “Una coalizione ricca e plurale che valorizzi gli elementi positivi del lavoro svolto e avviato negli ultimi anni ma che introduca altresì seri elementi di innovazione e, in alcuni ambiti, anche di netta discontinuità con l’esperienza di governo in corso, valorizzando collegialità, metodo democratico, funzione del Consiglio comunale, partecipazione popolare”

Anselmo E t t o r e

Felici Massimo

Sdringola Moreno

Bellucci Giorg i o

Frontera Giovanbattista

Sdringola T o n i n o

Bertolini Leonardo

Gaudenzi Giuseppe

Sgarag l i M o r e n o

Bettoli Alberto

Montagnoli Carlo

Sorbelli Franco

Boccali Learco

Petrucci Alessandro

Sparks Elisabetta

Borgognoni Mariano

Renzi Renzo

Speziali Frances c a

Di Lascia Francesco

Sciamanna E n r i c o