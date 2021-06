Assisi: centri estivi, ultimi giorni per effettuare l’iscrizione

C’è ancora tempo oggi e domani, dalle 9 alle 13, per effettuare le iscrizioni ai centri estivi per bambini e ragazzi che si svolgeranno dal 5 luglio al 6 agosto, dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle13), nelle aule scolastiche e negli spazi verdi circostanti l’istituto scolastico “Galeazzo Alessi”, in via Toti, a Santa Maria degli Angeli per un massimo di 100 posti (5 gruppi da 8 bambini e 5 gruppi da 12 ragazzi). La domanda va presentata presso i laboratori Archimede in via Patrono d’Italia 66/B sempre a Santa Maria degli Angeli.

L’amministrazione comunale ha dato il via ai centri estivi nella duplice ottica di offerta ricreativa-educativa e di misura di sostegno alle famiglie in questo momento delicato dovuto all’emergenza sanitaria per la pandemia. E verserà un contributo di 35 mila euro, risorse previste dal decreto sostegni bis e indirizzate proprio a tale finalità.

Da un punto di vista organizzativo, la gestione del servizio è affidata all’esterno a soggetti qualificati e i destinatari sono strutturati in due fasce, bambini da 3 a 6 anni, e ragazzi da 7 a 12 anni (possono essere accolti anche bambini che necessitano di assistenza personale specialistica).

Il costo settimanale per le famiglie è di 30 euro; la quota versata può essere recuperata tramite il Bonus Centri Estivi se si rientra nelle linee guida della Regione.

“L’amministrazione comunale ancora una volta, con la scelta di organizzare i centri estivi, vuole testimoniare la vicinanza concreta alle famiglie di Assisi – ha detto l’assessore ai servizi socio-sanitari Massimo Paggi – e pensare soprattutto ai più piccoli che sono stati per troppo tempo privati della socialità. I centri estivi sono l’occasione giusta per favorire l’incontro in una modalità educativa perché saranno molte le attività formative che si svolgeranno durante la settimana. Il contributo economico che abbiamo stanziato per tale finalità è in coerenza con la politica dell’amministrazione sempre attenta alle esigenze delle famiglie del territorio”.