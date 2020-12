Dl Ristori, boccata di ossigeno per operatori commercio Assisi

Il capogruppo Lega in Regione Umbria,entra nello specifico: “Imprenditori del settore del commercio al dettaglio di oggetti d’arte, oggetti di artigianato, di arredi sacri ed articoli religiosi, di bomboniere, di chincaglieria e bigiotteria, di articoli per le belle arti, e ancora chi commercia con articoli di filatelia, numismatica e da collezionismo, utensili per la casa, cristallerie e vasellame, articoli in legno, vimini, sughero ed in plastica, potrà essere ristorato nei termini previsti dal decreto approvato dal Parlamento.