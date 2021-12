Chiama o scrivi in redazione

Martedì 28 il tradizionale concerto di Natale ad Assisi

Anche quest’anno torna, ad Assisi, il tradizionale concerto di Natale “Alle Luce di una Stella”. L’appuntamento con la XVIII edizione delle musiche natalizie nella Basilica di San Francesco è per martedì 28 dicembre 2021, alle 18.30.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Assisi

Sarà l’occasione per ascoltare i canti natalizi della tradizione francescana, con le voci della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, all’organo Piergiovanni Domenighini. Dirige Padre Peter Hrdy OFM conve.

Un appuntamento imperdibile per ascoltare, condividere e riscoprire. Il concerto di Natale, infatti, porta nella splendida cornice della Basilica di Assisi le musiche custodite nell’archivio storico della Basilica.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, nel rispetto di tutte le norme di contenimento del Covid-19 l’ingresso sarà consentito soltanto con GreenPass rafforzato e mascherina FFp2.

Visto il protrarsi della situazione di emergenza il concerto sarà trasmesso anche in diretta Fb sulla pagina della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi (https://www.facebook.com/cappellaMusicaleAssisi) in modo che tutti possano partecipare anche dalle proprie case, senza correre alcun rischio.